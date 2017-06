Ovidiu Putura, fost secretar de stat in Ministerul Justitiei, condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare pentru dare de mita

Inalta Curte de Casatie si Justitie a mentinut sentinta data pe 20 septembrie anul trecut de Curtea de Apel Bucuresti, care il condamnase pe Putura la 5 ani de inchisoare cu executare.Ovidiu Putura a fost acuzat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie ca, in noiembrie 2014, i-a promis judecatoarei Corina Iacob, de la Tribunalul Bistrita, ca din functia de secretar de stat pe care o va exercita, va asigura promovarea fiului acesteia la examenul pentru notari stagiari din 2015, prin fraudarea acestuia. In schimbul interventiei promise, Putura i-a solicitat judecatoarei sa pronunte o hotarare favorabila intr-un dosar in care sotia sa era reclamant. In acelasi context, Ovidiu Putura i-a dat judecatoarei articole de incaltaminte, prin intermediul sotiei sale. Putura mai este acuzat ca, in perioada 2013 - 2014, a primit de la o persoana foloase necuvenite in cuantum de circa 30.000 de euro, constand in cheltuieli aferente unor partide de vanatoare, unor sejururi la mare, un costum de vanatoare si suma de circa 30.000 de lei, pentru a interveni la judecatori sa dispuna o hotarare favorabila intr-un dosar in care acea persoana avea calitatea de inculpat.La perchezitiile facute de procurori, in locuinta lui Ovidiu Putura au fost gasiti 80.970 de euro si 966 de dolari, sume care atunci au fost puse sub sechestru asigurator.