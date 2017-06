Mircea Sandu, urmarit penal de DNA intr-un nou dosar: e acuzat ca a primit mita 724.000 lei de la o firma de avocatura pentru ca FRF sa incheie cu aceasta contracte de asistenta juridica

Mircea Sandu s-a prezentat marti dimineata la sediul DNA, insotit de avocat, pentru a fi audiat in noul dosar.La data de 2 octombrie 2009, suspectul Sandu Mircea, in calitate de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, cu intentie, a primit prin intermediul sotiei sale Sandu Elisabeta, cu titlul de mita, suma de 724.000 lei, de la reprezentantii unei societati de avocatura. Banii respectivi au fost primiti de suspect pentru ca Federatia Romana de Fotbal sa incheie cu societatea de avocatura doua contracte de asistenta juridica, aspect materializat prin semnarea celor doua documente la data de 20 octombrie 2009.In perioada 22 septembrie 2008 - 2 octombrie 2009, suspectul Sandu Mircea a disimulat adevarata natura a provenientei sumei de bani incasata in conditiile de mai sus (in contul sotiei sale), creand, contrar realitatii, aparenta ca aceasta suma ar reprezenta daune platite de societatea de avocatura acesteia din urma, ca urmare a nerespectarii unor clauze contractuale.Mircea Sandu a fost achitat, saptamana trecuta, alaturi de fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, de catre magistratii Curtii de Apel Bucuresti, in dosarul dezafilierii clubului FC Universitatea Craiova, patronat de Adrian Mititelu. Decizia instantei in acel dosar este definitiva.