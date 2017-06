Curtea de Apel Alba Iulia: Nu sunt intrunite elementele constitutive ale abuzului in serviciu in forma de tentativa la Stavarache (motivare)

CA Alba Iulia a retinut ca in privinta fostului primar al municipiului Bacau nu au fost intrunite elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu in forma tentativei, sub aspectul laturii obiective si subiective.Instanta a constatat ca, potrivit prevederilor legale, in materia procedurii de inchiriere si de vanzare a locuintelor din fondul locativ de stat, primarul nu are nicio atributie, cu exceptia celei de a 'asigura masurile necesare pentru luarea in evidenta a solicitarilor primite si analizarea acestora in comisiile sociale'.Conform sursei citate, tot ceea ce a intreprins Romeo Stavarache in calitate de primar, 'prin organizarea sedintelor de audiente s-a subsumat acestei obligatii legale si nu a depasit cadrul ei'.Potrivit motivarii, 'celelalte aspecte, constand in intocmirea de note interne si semnarea ca aprobare a documentelor interne de catre primar sau in numele sau, s-au dovedit a avea o conotatie pur organizatorica, de a asigura fluxul documentelor intre compartimentele functionale care compun aparatul de specialitate al primarului si fara a avea caracter de act decizional'.Instanta a retinut ca 'nu s-a facut dovada' ca fostul primar a actionat 'cu intentie, directa sau indirecta, in cunostinta de cauza, in scopul de a frauda procedura de inchiriere si de vanzare a locuintei', cu consecinta producerii unei pagube patrimoniului Primariei Bacau.'In consecinta, Curtea de Apel retine ca in cauza, in privinta inculpatului S.R., nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu in forma tentativei, sub aspectul laturii obiective si subiective, concluzie care justifica achitarea, in temeiul art. 16 lit. b Cod de Procedura Penala', se mai arata in motivarea publicata pe Portalul de Jurisprudenta Romaneasca.Fostul primar al municipiului Bacau, Romeo Stavarache, a fost achitat in aprilie de CA Alba Iulia in dosarul 'Apartamentul', in care a fost judecat pentru tentativa de abuz in serviciu, dupa ce a fost acuzat de atribuirea ilegala a unui apartament.In octombrie 2015, Stavarache a fost condamnat, in prima instanta, de Tribunalul Bacau, la o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu suspendare pentru acuzatia de tentativa de abuz in serviciu stipulata intr-un dosar privind alocarea ilegala de apartamente.Dosarul a ajuns in apel la Alba Iulia prin stramutare, la cererea lui Romeo Stavarache.