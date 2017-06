Trei preoti din Vaslui, retinuti de procurorii DNA sub acuzatia ca au incercat sa santajeze o persoana din conducerea Bisericii Ortodoxe

JITARU SEBASTIAN CRISTI, preot arhimandrit la Catedrala Episcopala Husi

DAMIAN GHEORGHE, preot de caritate la Spitalul Judetean Vaslui,

BUMBU RAZVAN MIHAIL, preot paroh la Parohia Valeni, jud. Vaslui

Cine sunt cei trei preoti retinuti:Procurorii afirma ca, in perioada 30 mai 2017 - 14 iunie 2017, Jitaru Sebastian Cristi "a amenintat o persoana din conducerea Bisericii Ortodoxe cu darea in vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromitatoare pentru aceasta din urma, in scopul de a dobandi, in mod injust, atat un folos patrimonial cat si unul nepatrimonial, respectiv nominalizarea sa pentru un post de episcop vicar".Ceilalti doi preoti ar fi procedat "in aceeasi maniera" in perioada 12 - 14 iunie 2017, "cu precizarea ca acestia au pretins doar suma de 50.000 euro, fara vreo alta 'avansare'".Cei trei vor fi prezentati vineri Tribunalului Vaslui, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Directiei Generale Anticoruptie.