Judecatoarele care au anulat ilegal condamnarea omului de afaceri Dinel Staicu au fost condamnate la cate 4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare

In mai 2016, cele doua judecatoare fusesera achitate de Curtea de Apel Bucuresti, insa instanta suprema a admis miercuri apelul DNA si le-a condamnat pe Liliana Badescu si Dumitrita Piciarca la inchisoare cu executare.De asemenea, instanta suprema a mai decis ca Liliana Badescu si Dumitrita Piciarca sa plateasca in solidar dobanzile legale aferente sumei de 18.838.804 lei, calculate de la data de 22 februarie 2012 (data pronuntarii deciziei nr. 381/2012) pana la data de 25 octombrie 2016 (data anularii deciziei nr.381/2012), catre partea civila SC Banca Internationala a Religiilor SA prin lichidator judiciar SCP Tanasa si Asociatii SPRL.A treia judecatoare implicata in acest caz, Veronica Cirstoiu, are proces separat la Curtea de Apel Bucuresti, dosar care inca nu a primit o decizie pe fond.Cele trei judecatoare au fost trimise in judecata de DNA in aprilie 2014, pentru abuz in serviciu, favorizarea faptuitorului si fals intelectual, dupa ce acestea au admis o contestatie prin care au anulat o condamnare de sapte ani de inchisoare primita de omul de afaceri Dinel Staicu in dosarul fraudarii Bancii Internationale a Religiilor.