Menajerele fostului ministru de Interne Cristian David sustin ca nu au vazut nicio servieta cu bani acasa la fostul demnitar

Una dintre femei, in prezent angajata a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, a spus ca a facut menajul la locuinta familiei David, dar si la atelierul de croitorie al Vandei Vlasov, sotia fostului ministru de Interne. "Stiu ca David era ministru de Interne. Faceam menajul la doua sau trei zile. Uneori eram chemata zilnic la familia David, in functie de treburile pe care le aveam de facut. Este posibil ca in perioadele in care am asigurat menajul sa mai fi venit persoane la domiciliu in timp ce faceam curatenie, pentru a aduce diverse lucruri. Doamna Vlasov ma anunta. Pe Roger Nitescu nu l-am vazut la domiciliul lui David. Nu-mi amintesc sa fi venit vreo persoana care sa lase ceva pentru inculpat. Portarul imobilului ma cunostea. Nu stiu daca portarul consemna intr-un registru persoanele care-l vizitau pe David", a aratat femeia, chemata ca martor de Cristian David.O alta menajera, in prezent angajata la Ministerul de Interne, a aratat ca facea menajul la Cristian David acasa in 2008, dar nu a vrut sa precizeze cine a trimis-o sa-i faca curatenie demnitarului. "Cristian David era ministru de interne. Mergeam o data pe saptamana la el acasa sa-i fac curatenie. Nu-mi aduc aminte cu cine am vorbit sau cine m-a trimis pentru a face menajul acasa la ministrul David. Pe atunci asiguram curatenia intr-o cladire a MAI, serviciul Hranire. La un moment dat, persoane din cadrul serviciului meu m-au intrebat daca nu vreau sa fac menajul la familia ministrului, in timpul liber. Nu am discutat direct cu David. Prima data, la domiciliul acestuia am gasit o alta menajera in casa. Ma deplasam dupa ora 16.00. Au fost zile cand la locuinta se afla si inculpatul. Nu am primit de la altcineva obiecte pentru a le preda inculpatului. Nu aveam atributii in acest sens. Numai prima data m-a adus soferul lui David la locuinta acestuia. Nu-l stiu pe Nitescu, nu i-am deschis usa", a aratat angajata MAI.O a treia menajera, care a sustinut ca este prietena cu Vanda Vlasov, a aratat ca in 2010 era supraveghetor la o gradinita si in timpul liber o ajuta pe sotia lui David "la menaj, cand avea nevoie".Ultimul martor audiat a fost Alecu Vasile, in prezent inspector guvernamental la Secretariatul General al Guvernului (SGG) si fost subprefect de Buzau in 2009. "Cristinel Bigiu (fost prefect de Buzau si inculpate in dosar - n. red.) nu mi-a solicitat sa atribui o suprafata de teren, nu a facut interventii la mine pentru retrocedare. El facea parte din Comisie alturi de mine, de secretar si de alte 10 persoane, iar deciziile se luau cu votul majoritatii. Nici ministrul Crisitan David nu a facut interventii la mine", a aratat martorul.Urmatorul termen de judecata in acest dosar a fost stabilit pentru 12 septembrie.La termenul anterior al procesului, fostul sef al lui Cristian David, Roger Valeriu Nitescu, denuntatorul fostului ministru, a sustinut in fata judecatorilor de la instanta suprema ca a dus la casa demnitarului o geanta sport in care se aflau 500.000 de euro si i-a lasat menajerei deoarece ministrul era la baie si nu putea fi deranjat.Procurorii DNA i-au trimis in judecata, pe 16 iulie 2015, pe Gheorghe Doloiu, acuzat de spalare de bani, pe Cristian David, acuzat de luare de mita, pe Valeriu Nitescu, acuzat de trafic de influenta si spalarea banilor si pe Cristinel Bigiu, prefect al judetului Buzau, la data comiterii faptei, acuzat de spalare de bani.In rechizitoriu, procurorii au aratat ca, in calitate de ministru al Internelor si Reformei Administrative, in cursul anului 2007, prin intermediul lui Nitescu, Cristian David a pretins, iar, in luna februarie 2008, a primit 500.000 de euro de la un denuntator, beneficiar al unor drepturi litigioase.Suma respectiva ar fi fost pretinsa si primita de David pentru a-si exercita atributiile de indrumare si coordonare a activitatii prefectilor intr-o modalitate care sa asigure emiterea unui titlu de proprietate asupra unui teren de 15 hectare, aflat in intravilanul municipiului Buzau, de catre Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate. Cristian David ar fi luat legatura cu Marian Bigiu, prefect al judetului Buzau la acea data, solicitandu-i ajutorul in acest sens.In schimbul promisiunii de exercitare a influentei, Valeriu Roger Nitescu, in calitate de sef de cabinet al ministrului de Interne si Reformei Administrative ar fi pretins si primit de la aceeasi persoana 600.000 euro.Pentru "sprijinul oferit", cu prilejul unei alte intalniri, Cristinel Bigiu ar fi pretins de la denuntator 1.000.000 de euro si ar fi primit, intr-un final, 700.000 de euro. Bigiu ar fi dispus totodata ca transferul banilor sa se realizeze prin intermediul conturilor personale ale inculpatului Doloiu Gheorghe. Acest lucru s-ar fi si intamplat dupa ce Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate a emis titlul de proprietate asupra terenurilor in suprafata de 15 hectare.Totodata, pentru a masca originea sumelor primite cu titlu de mita si pentru a evita tragerea la raspundere penala, ar fi fost incheiate mai multe contracte de vanzare - cumparare, avand ca obiect tranzactii imobiliare fictive intre persoanele implicate.Ls finalul lunii mai, fostul presedinte al Consiliului Judetean Buzau Cristinel Bigiu a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Bucuresti, la doi ani de inchisoare cu executare intr-un alt dosar, in care a recunoscut ca a primit 75.000 de euro mita de la fostul director al RA-APPS Georgian Surdu.