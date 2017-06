Vlad Cosma a fost trimis in judecata, in dosarul de sponsorizare ilegala a campaniei electorale din 2012

Usurelu Petrica Lucian pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, delapidare, spalarea banilor

Alexe Razvan pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor

Cosma Vlad Alexandru pentru savarsirea infractiunilor de instigare la evaziune fiscala si spalarea banilor

In acest dosar, au fost trimisi in judecata:Care sunt acuzatiile procurorilor:La inceputul anului 2012, in perioada premergatoare alegerilor locale ce urmau sa aiba loc in vara anului 2012, Vlad Cosma, la acea data presedinte al Organizatie de Tineret a P.S.D. Prahova, l-a determinat pe Usurelu Petrica Lucian, administrator al SC ALLIANSO BUSINESS PARK SRL, in scopul disimularii sponsorizarii ilegale a campaniei electorale, sa inregistreze in contabilitatea societatii factura fictiva nr. 243/10.03.2012 emisa de SC ALEX DESIGN SRL, in valoare totala de 1.086.240 lei, cauzandu-se un prejudiciu bugetului consolidat al statului in valoare de 210.240 lei, reprezentand TVA.Factura fiscala mentionata, impreuna cu alte documente justificative au fost puse la dispozitia inculpatului Usurelu Petrica Lucian de catre Alexe Razvan.Ulterior, in datele de 10.04.2012 si 11.04.2012, Usurelu Petrica Lucian, in aceeasi calitate, cunoscand ca banii provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, a dispus efectuarea platii in conturile societatii comerciale de tip fantoma ALEX DESIGN SRL, a sumei de 1.086.240 lei.Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Tribunalului Prahova.Vlad Cosma este cercetat si in dosarul Hidro Prahova, alaturi de Sebastian Ghita, de cumnatul lui Victor Ponta, Iulian Hertanu si de tatal sau, Mircea Cosma.