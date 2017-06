Tribunalul Prahova a amanat pentru a treia oara pronuntarea in legatura cu cererea DNA de a emite un nou mandat de arestare pentru Sebastian Ghita

Pana acum, pe numele lui Sebastian Ghita au fost emise trei mandate de arestare in lipsa - unul in dosarul privind vizita in Romania a fostului premier britanic Tony Blair, in care este urmarit penal si fostul prim-ministru Victor Ponta, altul in dosarul de coruptie in care fostul deputat este urmarit penal pentru trafic de influenta, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat, iar cel de-al treilea in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova. O a cincea solicitare de emitere a unui mandat de arestare preventiva in lipsa va fi luata in discutie in 12 iunie de instanta suprema, de data aceasta in procesul in care este acuzat ca i-a dat o casa fostului primar din Ploiesti Iulian Badescu, in schimbul finantarii de la bugetul local a echipei de baschet Asesoft Ploiesti.Judecatorii Tribunalului Prahova au stabilit un nou termen - 15 iunie - pentru a lua in discutie cererea procurorilor anticoruptie de a emite un nou mandat de arestare in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita.Surse judiciare au declarat ca la termenul din 15 iunie Sebastian Ghita va fi audiat prin videoconferinta, in conditiile in care joi acest lucru nu a fost posibil deoarece autoritatile din Serbia nu au raspuns inca la solicitarea trimisa de Tribunalul Prahova, la sfarsitul lunii mai.Tribunalul Prahova amanase, pe 12 mai, pentru a doua oara, pronuntarea privind solicitarea procurorilor DNA Ploiesti, din cauza ca la instanta nu fusese restituita dovada ca Ghita a fost citat in acest proces, conform prevederilor in vigoare. Citarea lui Ghita s-a facut in Serbia, prin intermediul Ministerului Justitiei.Judecatorii Tribunalului Prahova au facut o solicitare la Ministerul Justitiei, pe 31 mai, pentru audierea lui Ghita prin videoconferinta in 8 iunie, aceasta fiind inaintata, la aceeasi data, dupa verificarile prevazute de lege, Ministerului Justitiei din Serbia.Ghita a fost audiat prin videoconferinta si marti, in dosarul privind vizita in Romania a fostului premier britanic Tony Blair si in cel in care este acuzat ca i-a dat o casa fostului primar din Ploiesti Iulian Badescu in schimbul finantarii echipei de baschet Asesoft Ploiesti.Procurorii DNA Ploiesti au inceput, in februarie 2015, urmarirea penala intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene in cadrul unui proiect derulat prin SC Hidro Prahova, firma detinuta de Consiliul Judetean Prahova.In acest dosar, anchetatorii il acuza pe cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Cristian Hertanu, a carui firma a castigat un contract pentru extinderea retelei de canalizare a orasului Comarnic, din judetul Prahova, de fraudarea de fonduri europene, in timp ce fostul deputat Sebastian Ghita, fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma si fiul acestiia din urma, fostul deputat PSD Vlad Cosma, sunt acuzati de infractiunea de sprijinire a unui grup infractional organizat.Sebastian Ghita - retinut la Belgrad in noaptea de 13 spre 14 aprilie si plasat apoi in arest preventiv - a fost eliberat in 26 mai pe cautiune, in baza unei decizii a Curtii Supreme din Serbia, dupa depunerea unei cautiuni de 200.000 de euro. Lui Ghita i-a fost retinut pasaportul si i s-a interzis sa paraseasca Belgradul.Omul de afaceri asteapta o decizie privind cererea de extradare formulata de autoritatile romane. Cand a fost prins de autoritatile sarbe, Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau. In 19 mai, Ghita a fost fost audiat la Curtea Suprema din Belgrad ca urmare a cererii de extradare formulata de autoritatile romane, el aratand ca se opune extradarii si invocand persecutii politice. Avocatul sau a solicitat ca masura detentiei sa fie inlocuita cu arestul la domiciliu.