Procurorul DNA la procesul la care se judeca cererea de eliberare conditionata a lui Dan Voiculescu: Este un profitor al carentelor legislative. Nu exista dovezi ca lucrarile au fost scrise in penitenciar

Voiculescu, la a doua cerere de eliberare conditionata

"Solicitam respingerea cererii de eliberare. Daca nu s-ar pune cele 11 lucrari stiintifice, Dan Voiculescu nu ar fi indeplinit fractia de o treime. Voiculescu a fost disciplinat, a fost recompensat, dar acesta nu poate fi eliberat conditionat in acest moment. Doar 57 de zile au fost castigate prin munca, restul prin lucrari stiintifice. Un numar de peste 300 de zile au fost castigate prin scrierea de lucrari stiintifice. Nu a dat dovada de corectitudine. Nu exista nicio dovada ca manuscrisele au fost redactate in penitenciar. Este un profitor al carentelor legislative. Activitatea stiintifica nu poate fi demonstrata. Este o modalitate vicleana de a iesi din penitenciar. Executarea doar a unei treimi din pedeapsa arata ca scopul pedepsei nu a fost atins. Prejudiciul nu a fost achitat catre Ministerul Agriculturii. Nici macar cheltuielile judiciare nu le-a achitat", a spus procurorul DNA in fara magistratilor, potrivit Agerpres.El a adaugat ca Dan Voiculescu nu a fost trecut din regimul inchis in semideschis pe intreaga perioada a detentiei, lucru care arata ca acesta nu a dat semne de indreptare.Procurorul a solicitat reiterarea cererii de eliberare dupa 23 octombrie, asa cum a mentionat Comisia din penitenciar, care a emis concluzii negative in unanimitate.





Judecatoria Sectorului 5 judeca, la aceasta ora, noua cerere de eliberare conditionata depusa de Dan Voiculescu, care ispaseste condamnarea la 10 ani de inchisoare din dosarul privatizarii frauduloase a Institutului de Cercetari Alimentare.



Termenul initial pentru judecarea acestei cereri depuse de avocatii lui Dan Voiculescu era 22 iunie, acesta fiind insa schimbat pentru 8 iunie.Dan Voiculescu a mai depus anterior o cerere de eliberare conditionata, respinsa definitiv in ianuarie 2017 de Tribunalul Bucuresti.Directia Nationala Anticoruptie s-a opus atunci ca Dan Voiculescu sa fie eliberat conditionat, motivand ca acesta a executat prea putin din pedeapsa primita in dosarul ICA si ca exista nereguli in legatura cu cele 11 carti scrise in penitenciar, pentru care omul de afaceri ar fi putut sa beneficieze de o reducere a condamnarii.Dan Voiculescu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti, pe 8 august 2014, la 10 ani de inchisoare cu executare in dosarul privatizarii frauduloase a Institutului de Cercetari Alimentare, in care prejudiciul a fost evaluat la 60 de milioane de euro.Alaturi de Voiculescu au mai fost condamnati Gheorghe Mencinicopschi, fost director general al ICA - 8 ani de inchisoare, Sorin Pantis, fost director general executiv Grivco SA - 7 ani de inchisoare, si Corneliu Popa, fost director general al ADS - 8 ani de inchisoare.De asemenea, instanta a decis si confiscarea mai multor proprietati, terenuri si imobile apartinand lui Dan Voiculescu.