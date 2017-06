Bendei, fost administrator RCS&RDS, pus sub control judiciar de DNA. Procurorii au institutit un sechestru de peste 30 mil. lei

In vederea confiscarii speciale, procurorii anticoruptie au instituit masura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor ce apartin societatilor comerciale BODU SRL (pana la concurenta sumei de 16.771.659 lei) si RCS & RDS SA (pana la concurenta sumei de 13.714.414 lei).Compania mama Digi Communications a anuntat luna trecuta ca si firma RCS&RDS a primit in data de 8 mai o notificare oficiala din partea DNA in care i se aduce la cunostinta ca are calitate de suspect.Este vorba de investigatia in care alte doua persoane din managementul companiei, respectiv Ioan Bendei si Mihai Dinei, precum si Alexandru Oprea, fostul CEO al RCS&RDS, sunt cercetati pentru luare de mita si spalare de bani. RCS&RDS este suspectata pentru aceleasi infractiuni.Procurorii DNA au anuntat in data de 5 mai ca au inceput urmarirea penala fata de Dumitru Dragomir, acuzat de luare de mita si complicitate la spalare de bani, Ioan Bendei, administrator RCS-RDS (dare de mita si spalare de bani) si Alexandru Oprea, la data faptelor directorul general RCS-RDS, in dosarul privind acordarea a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1.