Sedinta de judecata, care a fost secreta, era programata pentru ora 10:00, dar ulterior a fost amanata pentru 11.15.Procurorii DNA au cerut emiterea unui mandat de arestare preventiva pentru Ghita si in acest dosar, iar instanta suprema a ramas in pronuntare, la finalul sedintei de judecata care a durat aproximativ doua ore.Sebastian Ghita a fost audiat prin videoconferinta in dosarul Ponta-Blair si in 22 mai, cand sedinta secreta de la instanta suprema a durat peste doua ore, potrivit unor surse judiciare. Atunci, avocatii din Serbia, unde se afla in prezent Sebastian Ghita, au sustinut ca abia au studiat dosarul fostului deputat si nu au avut timp sa isi pregateasca apararea. In aceste conditii, magistratii au stabilit ca audierea omului de afaceri sa fie reluata in 6 iunie, pe motiv ca abia atunci va fi libera, la instanta din Belgrad, sala din care se poate intra in sistem de videoconferinta. Aceasta audiere era programata initial sa aiba loc in 17 mai, dar Ghita a refuzat atunci sa dea declaratii, invocand faptul ca nu este asistat in Serbia de catre avocatul ales de el.Ministerul Justitiei arata, saptamana trecuta, ca au fost formulate de catre instantele din Romania mai multe cereri de audiere prin videoconferinta a omului de afaceri Sebastian Ghita. Astfel, Ghita ar urma sa mai fie audiat prin videoconferinta si in 8 iunie, in baza unei cereri a Tribunalului Prahova.Omul de afaceri Sebastian Ghita - retinut la Belgrad in noaptea de 13 spre 14 aprilie si plasat apoi in arest preventiv - a fost eliberat in 26 mai pe cautiune, in baza unei decizii a Curtii Supreme din Serbia, dupa depunerea unei cautiuni de 200.000 de euro. Lui Ghita i-a fost retinut pasaportul si i s-a interzis sa paraseasca Belgradul.Omul de afaceri asteapta o decizie privind cererea de extradare formulata de autoritatile romane. Cand a fost prins de autoritatile sarbe, Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau. In 19 mai, Ghita a fost fost audiat la Curtea Suprema din Belgrad ca urmare a cererii de extradare formulata de autoritatile romane, el aratand ca se opune extradarii si invocand persecutii politice. Avocatul sau a solicitat ca masura detentiei sa fie inlocuita cu arestul la domiciliu. Pe numele lui Sebastian Ghita exista doua mandate de arestare in lipsa, el avand cinci dosare penale in Romania.