Fostul sef al Consiliului Judetean Buzau Cristinel Bigiu, condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare de CA Bucuresti

"Respinge ca nefondat apelul declarat de Surdu Georgian Gabriel si admite apelul declarat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie impotriva sentintei penale din 3 noiembrie 2016 pronuntata de Tribunalul Bucuresti.Desfiinteaza in parte sentinta penala apelata si rejudecand: aplica inculpatului Bigiu Marian Cristinel pedeapsa de doi ani de inchisoare care urmeaza sa fie executata in regim de detentie", se arata in decizia pronuntata, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti.Instanta a mentinut pedeapsa, de trei ani de inchisoare cu executare, pentru fostul director al RA-APPS Georgian Surdu."Obliga pe apelantul inculpat Surdu Georgian Gabriel la plata sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat", se mai precizeaza in decizia CA Bucuresti.Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva.In 3 noiembrie anul trecut, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe Cristinel Bigiu la doi ani de inchisoare cu suspendare, iar pe Georgian Surdu la trei ani de inchisoare cu executare. Atunci, instanta a dispus si confiscarea de la Cristinel Bigiu a sumei de 75.000 de euro. Decizia instantei nu a fost definitiva, fiind atacata la Curtea de Apel Bucuresti.Fostul presedinte al Consiliului Judetean Buzau Cristinel Bigiu a recunoscut, inca de la primul termen pe fond, in 14 aprilie, la Tribunalul Bucuresti, ca a luat mita de la Georgian Surdu, fostul director al RA-APPS, si a cerut sa fie judecat in procedura simplificata, in vederea reducerii pedepsei, solicitarea fiind respinsa de judecator.Tribunalul Bucuresti a inceput, in 14 aprilie, judecarea pe fond a dosarului in care fostul Georgian Surdu si Cristinel Bigiu au fost trimisi in judecata pentru cumparare de influenta si, respectiv, trafic de influenta.Fostul presedinte al Consiliului Judetean Buzau a aratat in fata instantei ca a acceptat promisiunea lui Georgian Surdu de a primi 3,8 milioane de lei, reprezentand 8 la suta din valoarea unui contract avand ca obiect modernizarea unor drumuri de interes local si reteaua de canalizare din comuna Ghergheasa, judetul Buzau."Recunosc ca am primit de la Surdu, ca prima transa, 75.000 de euro pentru a interveni la primarul comunei Ghergheasa in vederea atribuirii contractului de lucrari amintit", a declarat Cristinel Bigiu in fata judecatorului. El a precizat ca, daca este nevoie, ar presta si munca in folosul comunitatii.Judecatorul a respins cererea lui Bigiu pe motiv ca este nevoie de declaratiile sale in vederea administrarii unor probe.Georgian Surdu, secondat de sotia sa, deputatul liberal Raluca Surdu, a aratat ca este nevinovat si ca nu cunoaste niciun actionar sau proprietar al firmei despre care DNA spune ca ar controla-o."Sunt nevinovat, aceasta poveste nu are nici cap, nici coada. Toate persoanele care au fost audiate au depus denunt inainte de a fi eu inculpat. Din dosar se vede ca declaratia lui Bigiu nu are legatura cu mine. Nimeni nu-l cunoaste pe Florin Colgiu, nu-l stiu nici eu. El nu apare pe lista de la poarta a institutiei ca si vizitator. DNA nu a dorit sa afle adevarul. Spune numai bucati. Nu poti sa dai niste bani cuiva pe care nu-l cunosti. Nu-l cunosc pe primarul din comuna respectiva. Il stiu doar pe Bigiu, de 15 ani, fiind colegi de facultate si de partid", a declarat fostul sef al RA-APPS.Despre Horatiu Vidan Popa, administratorul firmei care a castigat mai multe contracte publice cu institutia de stat, Surdu a precizat ca il stie din iulie 2012, deoarece firma sa, SC Construct co Group, a facut lucrari de certificare energetica la RA-APPS."Nu-i adevarat ca i-am propus lui Vidan sa-i gasesc lucrari de constructii pentru firma sa. Nu-l stiu nici pe Colgiu. Nu i-am dat bani pentru Bigiu. Ma vedeam cu Bigiu o data la doua luni pe atunci si nu mi-a facut cunostinta cu martorul la restaurant. L-am mai vazut pe martorul Vidan cand a venit la mine sa reclame ca nu i-au fost achitate facturile pentru lucrarea efectuata la RA-APPS", a completat Surdu.In sprijinul afirmatiilor sale, acesta a venit cu lista persoanelor care au intrat la RA-APPS timp de sase luni, in intervalul vizat de ancheta DNA."Avem portar, inclusiv DNA cand a facut perchezitie s-a oprit la poarta. Acolo se tine un registru in care fiecate persoana este evidentiata cu nume si prenume si la cine merge. Colgiu nu a intrat niciodat la RA-APPS, asa cum se precizeaza in rechizitoriu. Nu-i adevarat ca i-as fi dat acestuia 75.000 de euro pentru Bigiu", a mai aratat fostul sef al regiei de stat.In octombrie 2015, Gabriel Georgian Surdu a fost trimis in judecata alaturi de Cristinel Bigiu si acuzat de cumparare de influenta.Potrivit DNA, in august 2013, Gabriel Surdu i-a oferit lui Cristinel Bigiu, atunci presedinte al CJ Buzau, suma de 3.894.301,91 lei, respective aproape 880.000 de euro, reprezentand 8 la suta din valoarea unui contract in valoare de aproape 11 milioane de euro, avand ca obiect "Proiectarea si executia modernizarii drumurilor de interes local si retea publica de canalizare si statie de epurare in comuna Ghergheasa, judetul Buzau", urmand ca suma de bani sa fie data in mai multe transe, la momentul efectuarii platilor catre societatea executanta.Surdu i-a remis lui Bigiu, prin intermediul lui Colgiu, o prima transa in valoare de 75.000 de euro pentru a interveni pe langa primarul unei comune din judetul Buzau, in vederea atribuirii acelui contract de lucrari. Bigiu a fost de acord cu cererea lui Surdu si i-a promis ca il va sprijini sa obtina un contract de lucrari pentru firma respectiva, in comuna din Buzau, sustin procurorii.Cristinel Bigiu mai este judecat in doua dosare, unul pentru spalare de bani, alaturi de fostul ministru de Interne Cristian David, si o alta cauza in care este acuzat de luare de mita, alaturi de finul sau, Florin Colgiu, administrator al SC Alexandra SRL.In dosarul in care este acuzat si Florin Colgiu, Cristinel Bigiu a fost condamnat definitiv, in 16 decembrie, de Curtea de Apel Bucuresti, la cinci ani si doua luni de inchisoare, pentru luare de mita, el fiind incarcerat la Penitenciarul Focsani.In noiembrie 2015, Cristinel Bigiu a demisionat din functia de presedinte al Consiliului Judetean Buzau.