Curtea de Apel Bucuresti a amanat pentru a cincea oara pronuntarea sentintei in dosarul in care Radu Mazare este acuzat de retrocedare ilegala de terenuri

Pe 28 octombrie 2008, Radu Mazare a fost trimis in judecata de procurorii DNA, alaturi de alte 36 de persoane, in legatura cu restituirea si atribuirea nelegala a unor intinse suprafete de teren intravilan din Constanta, Mamaia, plaja si faleza.Alaturi de Radu Mazare au fost trimisi in judecata mai multi membri ai comisiei de aplicare a Legii 10/2001 din Primaria Constanta, printre care Nicusor Constantinescu - fost presedinte al CJ Constanta si fost consilier municipal; seful Directiei Administratie Publica, Constantin Racu; seful Directiei Patrimoniu, Daniela Ramona Dospinescu; seful Directiei Tehnic-Investitii, Ion Marica; fostul consilier municipal Dan Miron si consilierii juridici Cristian Talpau, Nora Alina Chirca si Bogdan Ghitulescu. Acestia sunt acuzati de abuz in serviciu contra intereselor publice, cu obtinerea de avantaje patrimoniale, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, fals intelectual, in forma continuata, si asociere pentru savarsirea de infractiuni.Celelalte persoane trimise in judecata sunt functionari din Primaria Constanta, functionari in cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta, mandatari, notari publici, mostenitori ai persoanelor indreptatite, cesionari cumparatori de drepturi succesorale (printre care si Cristian Borcea si Dragos Savulescu, fosti actionari ai echipei de fotbal Dinamo Bucuresti), interpusi cumparatori de terenuri si un evaluator agreat de Primaria Constanta, acuzati de procurori de savarsirea de infractiuni asimilate si in legatura directa cu infractiuni de coruptie sau de complicitate sau instigare la aceste infractiuni.In acest dosar a fost trimis in judecata si notarul Jean Aurel Andrei, sotul presedintelui Tribunalului Bucuresti, Laura Andrei.Potrivit DNA, in perioada noiembrie 2002 - iulie 2005, membrii comisiei de aplicare a Legii 10/2001, in exercitiul atributiilor de serviciu, cu stiinta, au solutionat in mod defectuos o serie de cereri de restituire de terenuri, in scopul obtinerii de avantaje patrimoniale care s-au materializat in dobandirea de catre ei sau de catre persoane din anturajul lor a proprietatii asupra unor mari suprafete de teren la care nu aveau dreptul."Astfel, patrimoniul public a fost deposedat de mari suprafete de teren intravilan, in valoare de 114 milioane euro. (...) In mod legal, a fost revendicata suprafata de 309.549 mp, cei indreptatiti beneficiind de restituiri si atribuiri in suprafata cu putin mai mare decat jumatate din cea revendicata, in vreme ce restituirile si atribuirile ilegale au afectat terenuri cu o intindere de trei ori mai mare decat cea revendicata - aproape un milion de metri patrati", au aratat anchetatorii.Procurorii anticoruptie au aratat ca au fost restituite portiuni de plaja si faleza care, potrivit Constitutiei si legilor in vigoare, fac obiectul exclusiv al proprietatii publice, 'adica nu pot ajunge sub nicio forma in proprietatea vreunei persoane fizice sau juridice'.Potrivit DNA, prin faptele savarsite de cei 37 de inculpati in aceasta cauza s-ar fi cauzat un prejudiciu in valoare de aproximativ 114 milioane euro, dintre care 77,77 milioane euro reprezinta prejudiciu in dauna statului si 36,16 milioane euro prejudiciu in dauna municipiului Constanta.Astfel, Cristian Borcea este acuzat ca a prejudiciat statul roman si municipiul Constanta cu aproximativ 28 de milioane de euro. Anchetatorii au stabilit ca Borcea s-a asociat cu alti doi invinuiti din dosar, Georgica Giurgiucanu si Emil Dragos Savulescu, in societatea comerciala 'Holiday Club Neptun' SA. Savulescu si Giurgiucanu ar fi intrat, ilegal, in posesia unor drepturi succesorale ce apartineau unei persoane in varsta - Buzescu-Movila Ivonne Aline. Aceasta mostenise proprietati impresionante in Bucuresti si Constanta si lasase partea sa din mostenire Academiei Romane, printr-un testament incheiat in primavara anului 2001.Avand complicitatea unui notar, cei doi au actionat ca mandatari in numele acesteia si au solicitat Primariei Constanta sa intre in posesia unor suprafete de teren ce insumau 12.500.000 de metri patrati. Mai mult, ei au vandut succesiv drepturile succesorale unor cunoscuti sau rude, la preturi foarte mici.Conform DNA, Cristian Borcea a cumparat de la cei doi asociati, la preturi modice, o cota de 12,25% din drepturile succesorale, reprezentand 1.531.250 de metri patrati. Comisia de aplicare a Legii 10/2001 din Primaria Constanta a luat act de 'vanzarile' si 'revanzarile' de drepturi succesorale de care a fost deposedata Buzescu-Movila Ivonne Aline, pe baza unor referate aprobate de primarul Mazare.Procurorii mai arata ca membrii comisiei de aplicare a Legii 10/2001 si Radu Mazare au emis inscrisuri in baza carora s-au constituit nelegal drepturi de proprietate privata pentru 96 de terenuri intravilane din patrimoniul municipiului Constanta si din domeniul public al statului, ale caror preturi au fost mult subevaluate.Potrivit calculelor facute de procurori, raportand pretul platit pentru drepturile succesorale cu pretul terenurilor cedate de Primaria Constanta si vandute ulterior, inculpatii au obtinut profituri enorme. Spre exemplu, Cristian Borcea a fost improprietarit cu 8.990 metri patrati in zona Mamaia Nord, teren pe care l-a vandut cu 449.541 de euro (50 euro/mp), fata de cei 54 de euro (0,006 euro/mp) reprezentand suma investita. In total, Cristian Borcea a fost improprietarit de Primaria Constanta cu 29.000 metri patrati.