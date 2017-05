Sentinta finala in dosarul dezafilierii Universitatii Craiova, in care Dumitru Dragomir si Mircea Sandu au fost condamnati in prima instanta, amanata pentru 15 iunie

Pe 17 mai, la precedentul termen al procesului, procurorii DNA au cerut pedepse orientate catre maximul prevazut de lege pentru Mircea Sandu si Dumitru Dragomir, acuzati de abuz in serviciu si folosirea influentei ori autoritatii persoanei care indeplineste o functie de conducere.Tribunalul Bucuresti a mai decis ca Mircea Sandu si Dumitru Dragomir sa fie obligati sa plateasca in solidar cu FRF si LPF despagubiri catre SC Fotbal Club Universitatea Craiova SA in valoare de 1.084.592.000 lei (aproximativ 240 de milioane de euro).Pe 20 iulie 2011, Comitetul Executiv al FRF a votat dezafilierea echipei Universitatea Craiova.Universitatea Craiova a facut plangere penala impotriva membrilor Comitetului Executiv al FRF care au votat excluderea echipei din Banie (in data de 16 septembrie 2011 a fost formulata plangerea).DNA a pornit urmarirea penala in baza plangerii penale depuse de oficialii Stiintei. Clubul oltean ii acuza pe oficialii Comitetului Executiv al FRF de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor.Universitatea Craiova a cerut despagubiri de peste 50 de milioane de euro de la FRF. De unde provin banii: 39 de jucatori au devenit liberi de contract si au fost preluati de alte cluburi gratis.