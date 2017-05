Un chirurg din Brasov, sotia sa si doi profesori universitari din Craiova, pusi sub acuzare pentru dare si luare de mita dupa perchezitiile de la Spitalul Judetean din Brasov

In acest caz, anchetatorii au facut, la inceputul saptamanii, perchezitii la doua spitale din Brasov si la locuintele suspectilor.Medicul chirurg Sorin Velicu, sotia sa, Diana Velicu, si profesorii universitari la Facultatea de Medicina din Craiova Daniela Dumitrescu si Mihai Popescu sunt acuzati de dare si luare de mita, fiind pusi sub control judiciar si platind o cautine de 15.000 de euro.Medicul Sorin Velicu, un cunoscut chirurg plastician din Brasov care lucreaza la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, este acuzat ca a luat mita cate 1.000 de lei de la pacientii care doreau sa faca operatii estetice in spitalul de stat. Astfel, potrivit anchetatorilor, pacientii plateau o parte din costul interventiei, insa dadeau si mita medicului, pana in prezent procurorii reusind sa probeze faptele de luare de mita in cazul a 13 pacienti.In acelasi dosar sunt cercetate infractiuni privind organizarea unui concurs de angajare pe un post de medic radiolog la Spitalul de Pediatrie din Brasov, la care aspira sotia medicului chirurg, Diana Velicu. Potrivit procurorilor, concursul a avut loc in 12 mai si a fost castigat de catre Diana Velicu, sotia medicului, dupa ce ar fi dat mita profesorilor universitari din Craiova Daniela Dumitrescu si Mihai Popescu, de la Facultatea de Medicina din Craiova, medici radiologi si membri ai comisiei de examinare.."Doi profesori universitari din Craiova au fost prezenti in comisia de examinare la concursul pe care l-a sustinut inculpata Velicu Diana Liliana la Spitalul Judetean Brasov. Pentru activitatea pe care au desfasurat-o ei acolo si avand in vedere conditiile in care s-a desfasurat examenul ei au primit bunuri si alte foloase. Vorbim de mese la restaurant, de alimente, contravaloarea cazarii in oras si de niste genti si pantofi￯, a declarat procurorul Adrian Aldea, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov.Medicul Sorin Velicu, alaturi de sotia sa si de ce doi profesori universitari din Craiova au fost pusi sub control judiciar si au platiti o cautiune de 15.000 de euro.La perchezitiile efectuate luni la domiciliile suspectilor s-au gasit sume mari de bani, respectiv 17.000 lei si 14.930 de euro.