Cererea DNA de arest la domiciliu pentru arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, respinsa definitiv de instanta suprema

Prezent la sediul Inaltei Curti, Teodosie Petrescu a refuzat sa raspunda intrebarilor puse de jurnalisti, spunand doar ca: "Nu s-a incalcat nimic".Arhiepiscopul Teodosie Petrescu a fost trimis in judecata de DNA, sub control judiciar, in luna februarie, fiind acuzat de savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata.Procurorii sustin ca, in perioada 2010 - 2016, Teodosie Petrescu si ceilalti inculpati din dosar au folosit si prezentat declaratii false in relatia cu APIA, pentru a primi fonduri europene. In documentele prezentate la APIA, inculpatii au declarat, in mod nereal, ca folosesc anumite suprafete agricole (peste 300 ha), situate in zona denumita 'Ferma 3' - Nazarcea (localitatea Lumina, jud. Constanta), avand categoriile de folosinta 'vii pe rod cu struguri pentru vin'/'vii pe rod cu struguri nobili pentru vin', in conditiile in care, incepand cu anul 2010, pe respectivele suprafete agricole nu mai existau astfel de culturi.Dosarul se judeca la Curtea de Apel Constanta, instanta care a stabilit, in cadrul masurii de control judiciar, ca Teodosie Petrescu nu are voie sa desfasoare nicio activitate cu caracter decizional in legatura cu accesarea de fonduri europene in cadrul Bisericii Ortodoxe Romane/Patriarhiei Romane/ Arhiepiscopiei Tomisului, nici direct, nici prin interpusi.In timpul procesului, DNA a cerut inlocuirea controlului judiciar cu arestul la domiciliu, deoarece arhiepiscopul ar fi initiat activitati de accesare a fondurilor europene, desi acest lucru i-a fost interzis prin obligatiile stabilite in cadrul controlului judiciar."In concret, la data de 12 mai, Petrescu Teodosie, reprezentant legal al Arhiepiscopiei Tomisului, a emis un act prin care l-a imputernicit pe Stefan Aurelian, persoana avand calitate de inculpat in acelasi dosar, sa reprezinte Arhiepiscopia Tomisului si pe numitul Petrescu Teodosie, precum si sa semneze si sa depuna documentatia pentru obtinerea adeverintei de suprafata de la Primaria Ovidiu, cu suprafata de 342,52 ha teren, din care 188,75 ha vie. Adeverinta era necesara a fi folosita in relatia cu APIA (Agentia pentru Plati si Interventie in Agricultura), din care sa reiasa ca figureaza cu 342,52 ha teren total, din care vie 188,75 ha, Cooperativa Agricola Constanta Tomis", au aratat procurorii DNA.