Instanta a dispus liberarea conditionata a fostului presedinte al Consiliului Judetean Arges Constantin Nicolescu

Instanta a admis contestatia lui Nicolescu fata de respingerea de catre Judecatoria Pitesti a cererii de liberare conditionata, decizia fiind definitiva."Admite contestatia declarata de condamnatul Nicolescu Constantin impotriva sentintei penale nr. 763 din data de 19.04.2017 pronuntata de Judecatoria Pitesti in dosarul nr. 6901/280/2017. Desfiinteaza in parte sentinta, iar pe fond admite propunerea si dispune liberarea conditionata a contestatorului de sub puterea mandatului de executare a pedepsei nr. 675 din data de 05.02.2015 emis de Tribunalul Bucuresti - Sectia I Penala (...). Definitiva', se arata in hotararea postata pe portalul instantelor de judecata din Arges.Fostul presedinte al CJ Arges solicitase liberarea conditionata dupa executarea unei treimi din pedeapsa, legea permitand acest lucru in cazul persoanelor de peste 60 de ani.Constantin Nicolescu a fost incarcerat, pe 5 februarie 2015, la Penitenciarul Colibasi, dupa ce a fost condamnat definitiv la 7 ani si 8 luni de inchisoare cu executare intr-un dosar privind, printre altele, fraude cu fonduri europene. El a primit si o pedeapsa complementara de interzicere a unor drepturi, pe o perioada de 5 ani.Constantin Nicolescu a mai fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti, pe 5 mai, la o pedeapsa de opt ani de inchisoare intr-un dosar in care a fost judecat pentru fraude cu fonduri europene in legatura cu constructia unui pod in localitatea argeseana Cateasca, sentinta nefiind definitiva.Un alt dosar, in care fostul presedinte al CJ Arges a fost deferit justitiei in noiembrie 2015 alaturi de deputatul Mircea Gheorghe Draghici si 38 de inculpati care, la data faptelor, erau primari si viceprimari de localitati, se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.