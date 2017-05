DNA a inceput actiunea penala fata de deputatul PSD Ioan Muntean, acuzat ca a primit 400.000 euro pentru trafic de influenta

Muntean este presedintele PSD Neamt si deputat aflat la al patrulea mandat.Deputatul PSD este acuzat de DNA de trafic de influenta si de spalare de bani."La sfarsitul anului 2009, Munteanu Ioan, in calitate de deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei judetene a unui partid politic, a pretins de la un om de afaceri (martor in cauza) un procentaj de 5% din valoarea contractelor incheiate intre firma acestuia si o societate comerciala cu capital majoritar de stat.In schimbul acestor bani, inculpatul i-a promis martorului ca va interveni pe langa directorii societatii beneficiare a contractelor, fata de care a pretins ca are influenta, pentru ca acestia sa faca demersurile necesare deblocarii platilor restante catre firma omului de afaceri.Procentajul respectiv, reprezentand 400.000 euro, a fost primit de Munteanu Ioan, in trei transe, din care 350.000 euro i-au fost remisi personal in perioada 2009-2010. Pentru a disimula adevarata natura a provenientei ultimei transe de 261.373,40 lei (aproximativ 50.000 euro), in cursul anului 2011, intre societatea omului de afaceri si o firma administrata de o ruda a inculpatului a fost incheiat un contract fictiv de prestari servicii."