Dan Voiculescu a depus o noua cerere de eliberare conditionata. Primul termen pentru judecarea cererii, pe 22 iunie

O comisie de la Penitenciarul Rahova a analizat miercuri cererea de eliberare conditionata a lui Dan Voiculescu si a inaintat documentatia la Judecatoria Sectorului 5, a precizat Gabriela Livadariu, purtatorul de cuvant al penitenciarului.Dan Voiculescu a mai depus anterior o cerere de eliberare conditionata, respinsa definitiv in ianuarie 2017 de Tribunalul Bucuresti.Directia Nationala Anticoruptie s-a opus atunci ca Dan Voiculescu sa fie eliberat conditionat, motivand ca acesta a executat prea putin din pedeapsa primita in dosarul ICA si ca exista nereguli in legatura cu cele 11 carti scrise in penitenciar, pentru care omul de afaceri ar fi putut sa beneficieze de o reducere a condamnarii.Dan Voiculescu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti, pe 8 august 2014, la 10 ani de inchisoare cu executare in dosarul privatizarii frauduloase a Institutului de Cercetari Alimentare, in care prejudiciul a fost evaluat la 60 de milioane de euro.Alaturi de Voiculescu au mai fost condamnati Gheorghe Mencinicopschi, fost director general al ICA, - 8 ani de inchisoare, Sorin Pantis, fost director general executiv Grivco SA - 7 ani de inchisoare, si Corneliu Popa, fost director general al ADS - 8 ani de inchisoare.De asemenea, instanta a decis si confiscarea mai multor proprietati, terenuri si imobile apartinand lui Dan Voiculescu.