Fost manager al spitalului de urgenta Constanta, trimis in judecata de DNA in al patrulea dosar

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:"La data de 11 iunie 2013, intre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta, reprezentat de inculpatul Capatina Danut, la acea data manager al unitatii medicale, si o societate comerciala, a fost incheiat un contract - neprevazut in planul anual al achizitiilor publice - avand ca obiect prestarea unor servicii de consultanta pentru conventiile incheiate de spital cu casele de asigurari de sanatate, publice si private (pe o durata de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii de drept).In exercitarea atributiilor sale de manager si ordonator tertiar de credite, inculpatul Capatina Danut a incheiat contractul fara a urma vreo procedura dintre cele prevazute de legislatia aplicabila contractelor de achizitie publica si a dispus cheltuieli din fonduri publice fara existenta unei baze legale, desi serviciile de consultanta ale prestatorului nu au fost executate in totalitate si reprezentau, in fapt, si atributii proprii ale inculpatului.Astfel, in perioada 11 iunie 2013 - mai 2016, cand inculpatul nu si-a mai exercitat atributiile care decurgeau din calitatea detinuta, S.C.J.U. "Sf. Apostol Andrei" Constanta a achitat catre societatea respectiva suma de totala 307.900 lei, reprezentand onorariu si prime de succes, pentru niste servicii neexecutate in realitate. Aceasta suma de bani reprezinta un prejudiciu cauzat unitatii medicale si un folos necuvenit pentru firma prestatoare a serviciilor".Pana in acest moment, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta nu a comunicat daca se constituie parte civila in cauza.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta.Capatina Danut a mai fost trimis de trei ori in judecata de catre procurorii anticoruptie pentru infractiuni similare.