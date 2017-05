Un nou termen in procesul liderului PSD - Floarea Alesu: Dragnea stia de cele doua angajate de la DGASPC care lucrau la PSD Teleorman / Am avut patru discutii cu el, imi spunea sa am rabdare ca se rezolva

Floarea Alesu, fosta sefa a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, a fost audiata marti de magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care este judecata, alaturi de Liviu Dragnea, pentru mentinerea in functie si plata drepturilor salariale pentru doua angajate de la DGASPC Teleorman, Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica, desi acestea lucrau de fapt in cadrul organizatiei PSD Teleorman.Fosta sefa a DGASPC Teleorman le-a spus magistratilor ca il cunoaste pe Dragnea de mai mult timp, ea fiind membru PSD si consilier judetean, insa nu avea cu acesta o relatie de prietenie.'Eu am participat la concursul pentru functia de director executiv al DGASPC Teleorman si l-am informat si pe Dragnea despre intentia mea de a participa la acel concurs. Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica erau deja angajate cand eu am preluat functia de director. Jenica Dumitru, sefa de la Resurse Umane, mi-a spus la un moment dat ca sunt doua persoane care sunt angajate in institutie, dar nu vin la serviciu si lucreaza la PSD Teleorman. Asta se intampla in anul 2008. Am cerut dosarele lor de la personal. Rodica Milos, care fusese director general interimar inaintea mea, mi-a explicat ca i s-a spus ca cele doua isi vor desfasura activitatea la PSD Teleorman. Mi-a spus ca Dragnea a solicitat angajarea celor doua, dar ca presedintele CJ Teleorman nu a intervenit la ea in acest sens. Am rugat-o pe sefa de la Resurse Umane sa le convoace, am avut o intalnire cu Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica si acestea mi-au comunicat ca sunt angajate la noi, insa au foarte mult de munca la PSD Teleorman. Mi-au mai spus ca de acest lucru are cunostinta si Liviu Dragnea (...). Insa nu s-a rezolvat. Aceasta situatie a durat pana in anul 2014', a declarat Floarea Alesu.La intrebarile repetate ale judecatorilor de ce nu a luat masuri impotriva celor doua angajate care ani de zile nu au venit la serviciu, Floarea Alesu a spus ca acum isi da seama ca a gresit.Pe de alta parte, ea a explicat ca Anisa Stoica a fost sanctionata de doua ori, insa Adriana Botorogeanu nu s-a prezentat niciodata la serviciu si nici nu a luat vreo masura impotriva ei.'Nu trebuia sa accept perpetuarea situatiei pe care am gasit-o la DGASPC Teleorman. Ma aflam in subordinea Consiliului Judetean Teleorman si am considerat-o ca pe o sarcina de serviciu.. La un moment dat mi-a zis ca am destui oameni care stau degeaba si sa-i pun la munca. Dupa asta nu am mai indraznit sa vorbesc pe acest subiect', a adaugat fosta sefa de la DGASPC Teleorman.Tot acum, Floarea Alesu a dezvaluit ca'In 2009, in urma modificarii legislatiei, Agentia Nationala a Functionarilor Publici a cerut ca functiile contractuale din cadrul DGASPC Teleorman sa fie transformate in functii publice. Am discutat cu Liviu Dragnea despre necesitatea transformarii functiilor din personal contractual in functionari publici, in contextul in care puteau aparea nemultumiri privind diminuari de salarii. Dragnea m-a rugat sa am in vedere ca Bombonica Dragnea sa ramana tot pe functie de personal contractual', a mai spus Floarea Alesu.Dragnea a fost trimis in judecata de DNA pe 15 iulie 2016, fiind acuzat de savarsirea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a infractiunilor de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.In acelasi dosar a fost trimisa in judecata si fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. De asemenea, au fost trimisi in judecata mai multi angajati de la DGASPC Teleorman.Conform DNA, Dragnea a intervenit pentru mentinerea in functie si plata drepturilor salariale pentru doua angajate de la DGASPC Teleorman, desi stia ca acestea lucrau de fapt in cadrul organizatiei PSD Teleorman. Este vorba de Adriana Botorogeanu, incadrata din anul 2005 la DGASPC Teleorman in functia de inspector de specialitate in cadrul Serviciului administrativ, si Anisa Niculina Stoica, incadrata, din anul 2006, in functia de referent.Potrivit procurorilor, cele doua angajate nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul organizatiei judetene PSD Teleorman