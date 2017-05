Instanta suprema a respins cererea avocatilor de audiere a lui Sebastian Ghita in dosarul de santaj Antena - RCS&RDS

Solicitarea a fost facuta de avocatul fostului director al Antena Group Sorin Alexandrescu si a fost respinsa de instanta suprema, au declarat, marti, reprezentantii ICCJ.La termenul din 12 mai al procesului, Ion Cazacu, avocatul lui Sorin Alexandrescu a cerut judecatorilor de la instanta suprema sa fie audiat Sebastian Ghita, prin videoconferinta, pentru ca fostul deputat, arestat in Serbia, ar fi spus, in una dintre inregistrarile difuzate la televiziunea pe care o controleaza, ca dosarul de santaj "Antena - RCS&RDS" a fost masluit si ca are dovezi in acest sens."In emisiunea din 2 ianuarie 2017, Ghita a spus ca postul Antena 3 a rezistat sistemului. A spus ca stie multe lucruri, despre care o sa vorbeasca candva, ca dosarul RCS a fost masluit si ca are dovezi in acest sens. Am dori audierea lui Sebastian Ghita, chiar si prin videoconferinta", si-a motivat avocatul cererea.De cealalta parte, avocatul lui Ioan Bendei a cerut instantei sa respinga audierea lui Sebastian Ghita, sustinand ca aceasta nu este relevanta pentru cauza. Aceeasi solicitare a avut si procurorul DNA.Urmatorul termen al procesului este in 9 iunie, cand vor fi audiati Sorin Alexandrescu si Camelia Voiculescu.In 12 mai 2016, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat pe fostul director al Antena Group Sorin Alexandrescu la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, pe Dan Voiculescu la doi ani de inchisoare cu executare si pe Camelia Voiculescu la doi ani de inchisoare cu suspendare, in timp ce Antena 3 si Intact Publishing au fost achitate. Decizia a fost contestata la instanta suprema, care va da o decizie definitiva in acest dosar.Fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu, si fiica sa Camelia au fost trimisi in judecata in 1 octombrie 2013, alaturi de Sorin Alexandrescu, atunci directorul general Antena TV Group SA, de George Daniel Matiescu, director general al Intact Publishing SRL, si de fostul sef al ANAF Serban Pop.Potrivit anchetatorilor, in perioada 16 aprilie - 21 mai 2013, Sorin Alexandrescu a exercitat, in mod repetat si gradual, acte de constrangere asupra lui Ioan Bendei, atunci administrator al RCS-RDS, amenintandu-l cu darea in vileag a unor presupuse fapte de coruptie, astfel incat sa il determine sa urmeze conduita impusa de inculpat. Actele de constrangere s-ar fi exercitat verbal, prin afirmatii legate de perspectiva declansarii unui scandal mediatic, dar si prin intermediul unui spot publicitar prin care publicul era informat ca vor fi facute dezvaluiri cu privire la presupuse fapte de coruptie in care ar putea fi implicat Ioan Bendei.Anchetatorii sustin ca acest spot publicitar a fost realizat din dispozitia Cameliei Voiculescu si a lui Sorin Alexandrescu, la 8 mai 2013, si a fost difuzat in perioada 9 - 30 mai 2013, cu o frecventa de cinci ori pe zi (in total de 401 ori) de toate posturile TV apartinand SC Antena TV Group SA si SC Antena 3 SA.