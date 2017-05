Serban Mihailescu, audiat la instanta suprema in procesul lui Tariceanu: Aproape toate concediile le faceam cu Dan Andronic. Sunt nasul copiilor lui

In declaratia data in sala de judecata, Serban Mihailescu a relatat ca l-a intalnit de doua ori pe Tariceanu in afara intrevederilor oficiale, in 2008 si 2009, insa nu a colaborat niciodata cu acesta pe linie de partid sau administratie."L-am intalnit pe Calin Popescu-Tariceanu in doua ocazii. In anul 2008, la nunta lui Andronic (desfasurata la Monte Carlo - n.r.). Eu sunt nasul de botez al copiilor lui Andronic. Eu am participat doar la ceremonia religioasa si am stat mai putin de 24 de ore. La nunta au mai fost Adrian Nastase, Calin Popescu-Tariceanu, Nicolae Dumitru - patronul de la 'Niro'. Nas a fost Dan Ioan Popescu. Erau cam 20 - 30 de persoane din Romania. Nu am participat la petrecere. Nici macar nu a fost o petrecere, a fost o masa oarecare. La 12 noaptea am plecat. (...) Cu Dan Andronic eram prieten de concediu. Aproape toate concediile le-am facut impreuna. Nu aveam discutii politice cand mergeam in concediu", a spus Serban Mihailescu.El a adaugat, in anul 2009, Nicolae Dumitru si Dan Andronic l-au invitat in Israel, pentru a participa la o serbare organizata de consultantul politic Tal Silberstein: "Eu mergeam in fiecare an la Ierusalim, dar din alte considerente. In 2009, am fost operat de cancer si nu m-am dus vara, ci toamna. Am acceptat invitatia si am ajuns la Tel Aviv, venind din alta directie. M-am cazat la acelasi hotel in care stateau familiile lui Nicolae Dumitru, Dan Andronic si Dan Ioan Popescu. Dimineata am fost la micul dejun, unde l-am intalnit pe Tariceanu. Dupa aceea am facut separat deplasarea la Ierusalim si acolo, in preajma unei biserici, ne-am intalnit pe o alee cu un grup din care facea parte si Tariceanu. Ne-am intors la Tel Aviv, separat, pe grupuri, iar seara am fost invitati la ziua tatalui lui Tal Silberstein. Pe Silberstein il cunosc din anul 2003, din campania electorala a PSD. Eu eram impreuna cu sotia si fiica mea. Petrecerea s-a desfasurat intr-o sala de discoteca. Tatal lui Tal Silberstein era in carucior si l-am salutat. In sala erau 250 - 300 de persoane, majoritatea fiind localnici. Nu mai stiu daca l-am vazut si pe Tariceanu. Am stat o ora. A doua zi am plecat."Serban Mihailescu a povestit si ca a participat si la doua petreceri organizate la locuinta lui Remus Truica, insa fiecare politician statea in grupul lui, deoarece "pesedistii nu stateau cu liberalii". Mihailescu a adaugat ca il cunostea pe Remus Truica de pe vremea cand acesta a fost sef de cabinet al fostului premier Adrian Nastase.Urmatorul termen al procesului a fost stabilit pentru data de 20 iunie, cand va fi audiat ca martor si Dan Andronic.La iesirea din sala de judecata, Serban Mihailescu a fost intrebat de jurnalisti cine i-a pus porecla de Micky Spaga, iar acesta a raspuns ca "a fost o lucratura a unor domni si doamne, intr-un moment foarte important pentru conducere" si ca, de-a lungul timpului, a fost deranjat de acest lucru, insa nu a avut ce face.Calin Popescu-Tariceanu a fost trimis in judecata de DNA pe 7 iulie 2016, fiind acuzat ca a dat o declaratie neadevarata atunci cand a fost audiat ca martor in dosarul Ferma Baneasa.