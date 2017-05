Sase ani de inchisoare pentru un fost secretar de stat, opt ani pentru un fost politist in DNA intr-un dosar in care apare si numele firmei Tel Drum

Dan Emil Manolachi a fost condamnat de magistratii Curtii de Apel Bucuresti la opt ani de inchisoare cu executare pentru divulgare de secrete care pericliteaza siguranta nationala, in timp ce fostul secretar de stat Valentin Preda Raducu a primit sase ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta.In acelasi dosar, au primit condamnari Elena Simona Hulubariu si Geanina Cazan - doi ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la trafic de influenta. De asemenea, Tudor Bohalteanu, fost consilier al ministrului Transporturilor, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, Catalin Radu - doi ani si sase luni de inchisoare pentru spalarea banilor , Andrei Stefan Caunii - patru ani si sase luni de inchisoare pentru instigare la spalare de bani si Mihaela Octavia Vasile - trei ani cu suspendare pentru spalarea banilor. Tododata, instanta a dispus achitarea lui Marius Irofte.Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au mai decis, luni, confiscarea sumei de 1.123.762 de lei de la Andrei Stefan Caunii.Decizia, dispusa de magistratul Daniela Panioglu, nu este definitiva, putand fi atacata cu apel.In iunie 2014, Dan Emil Manolachi, fost ofiter de politie in DNA, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, fiind acuzat ca l-a prevenit pe fostul secretar de stat din Ministerul Transporturilor Valentin Preda privind organizarea unui flagrant de catre procurori.Valentin Preda a fost trimis in judecata de DNA dupa ce ar fi cerut mita 200.000 de euro pentru a urgenta incheierea unui contract privind extinderea sistemului informatic al rovinietei intre CNADNR si o firma, in 28 noiembrie 2012. Dan Emil Manolachi este acuzat, la randul lui, ca, in calitate de ofiter de politie judiciara in cadrul DNA, care urma sa realizeze un flagrant pentru trafic de influenta, l-a informat pe Valentin Preda sa nu se intalneasca cu Tudor Gabriel Bohalteanu, inculpat si el in dosar, care ar fi urmat sa ii dea 50.000 de euro. Manolachi a divulgat astfel actiunea organizata de DNA. Banii urmau sa ajunga la Preda prin intermediul Simona Elena Hulubariu, judecata si ea in dosar.Mai mult, spun anchetatorii, Dan Emil Manolachi a fotografiat documente ce contineau informatii considerate secret de stat - nivel strict secret si le-a pus la dispozitia lui Preda, care intentiona sa le trimita unei persoane vizate de cercetarile din acel dosar penal. Potrivit unor surse judiciare, Manolachi ar fi fotografiat o nota secreta a SRI care viza activitatea firmei Tel Drum. Pentru aceste "servicii", fostul secretar de stat in Ministerul Transporturilor urma sa il ajute pe Manolachi sa isi angajeze o ruda in cadrul Serviciului Judetean Constanta- Arhivele Nationale si sa obtina o functie de conducere in cadrul IPJ Constanta.