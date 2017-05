Fostul deputat Florin Popescu, condamnat pentru coruptie, liberat conditionat. DNA a contestat decizia

In martie 2016, fostul deputat Florin Popescu, fost presedinte al Consiliului Judetean Dambovita, a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare, pentru ca, in campania electorala din 2012, a cerut si a primit de la o firma peste 60 de tone de pui grill, pe care le-a impartit alegatorilor din colegiul sau.Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Florin Popescu, in 27 iunie 2014, acuzandu-l ca, in 2012, folosindu-se de functia de presedinte al PDL Dambovita si vicepresedinte al partidului, l-a determinat pe omul de afaceri Rami Ghaziri, denuntator in cauza, sa-i dea 60.992,2 kilograme de pui grill, in valoare de 485.500 lei.Ulterior, Florin Popescu a distribuit puii alegatorilor din judetul Dambovita, in campania electorala pentru alegerile locale din iunie 2012. In acea perioada, Popescu a candidat pentru obtinerea unui nou mandat de presedinte al Consiliului Judetean Dambovita.Florin Popescu a fost ales deputat din partea PDL, parasind ulterior partidul pentru a se alatura PMP, pe vremea cand formatiunea era condusa de Elena Udrea. In urma trimiterii sale in judecata, in 2014, Popescu a demisionat din PMP si a ramas deputat independent, ulterior demisionand din Parlament inainte de incheierea mandatului.