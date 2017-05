Fostul primar Gheorghe Stefan, inca o condamnare: 8 ani inchisoare in dosarul Posta Romana

Instanta a mai dispus confiscarea de la Gheorghe Stefan a sumelor de 422.000 de lei si 35.000 de euro.Decizia nu este definitiva.Gheorghe Stefan a fost trimis in judecata in 2015 de DNA pentru trafic de influenta, spalare de bani si instigare la abuz in serviciu, alaturi de Dan Mihai Toader - fost director al Postei Romane; Florin Aurelian Ciobotaru, la data faptelor director general adjunct, coordonator al Directiei comerciale din CN Posta Romana SA; omul de afaceri Marian Constantinof, cel care controla printr-un interpus SC Posh Telecom Solutions SRL; Emmanouil Sorillos - administrator al SC Smart Telecom Solutions SRL si Cosmin Dragos Mihailescu.De asemenea, firma SC Smart Telecom Solutions SRL a fost trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunii de participatie improprie la abuz in serviciu.Potrivit DNA, CN Posta Romana SA a incheiat, la data de 27 iulie 2006, in conditii dezavantajoase, cu SC Super Total Services SRL (devenita SC Smart Telecom Solutions SRL), un contract de asociere in participatiune privind prestarea unui serviciu de 'bill payment' (incasare electronica a facturilor), folosind o retea de terminale POS ce apartinea unei societati de profil.SC Smart Telecom Solutions SRL, reprezentata de Emmanouil Sorillos, nu a facut decat sa se interpuna intre Posta Romana SA si firma respectiva, preluand o parte din profitul companiei nationale.Cel care, din partea Postei Romane, a determinat semnarea de catre subordonatii sai a acestui contract este directorul general de la acel moment - Dan Mihai Toader. Contractul respectiv s-a incheiat ca urmare a intelegerii acestuia din urma cu Emmanouil Sorillos. Prin executarea contractului, Posta Romana a suferit un prejudiciu de 1.437.139 euro.DNA mai arata ca, in cursul anului 2009, Gheorghe Stefan, la acea data primar al municipiului Piatra Neamt si vicepresedinte al PDL, pentru a controla modul de atribuire ori de executare a contractelor, si-a impus un apropiat, pe Florin Aurelian Ciobotaru, in functia de director general adjunct, avand in coordonare Directia comerciala a CN Posta Romana SA.Ulterior, Gheorghe Stefan si Florin Aurelian Ciobotaru au convenit cu Marian Constantinof ca o societate comerciala nou infiintata, controlata de acesta din urma, sa inlocuiasca SC Smart Telecom Solutions SRL in relatia contractuala cu Posta Romana, privind prestarea, in unitatile postale ale companiei, de servicii de incasare electronica a facturilor prin folosirea unor terminale POS.In schimbul folosirii influentei sale, pentru a-l determina pe Florin Aurelian Ciobotaru sa inceteze contractele Posta Romana cu SC Smart Telecom Solution SRL si sa le atribuie SC Posh Telecom Solutions SRL (pe care Marian Constantinof o controla prin interpusi), Gheorghe Stefan i-a cerut lui Marian Constantinof sa ii dea jumatate din profitul pe care l-ar fi obtinut aceasta din urma societate comerciala, in executarea contractelor incredintate.In acest context, Gheorghe Stefan a exercitat presiuni asupra lui Florin Aurelian Ciobotaru pentru identificarea urgenta a unor motive de incetare a contractelor dintre SC Smart Telecom Solutions SRL si Posta Romana.La randul sau, Florin Aurelian Ciobotaru a exercitat presiuni asupra angajatilor din subordine pentru gasirea unor pretexte de incetare a contractelor amintite. Intrucat nu a gasit sprijin din partea angajatilor amintiti, Florin Aurelian Ciobotaru a apelat la cunostintele juridice ale lui Cosmin Mihailescu (recomandat de Marian Constantinof) pentru a-l ajuta in incetarea raporturilor comerciale dintre companie si SC Smart Telecom Solutions SRL.Contractele dintre Posta Romana si Smart Telecom Solutions SRL au fost denuntate unilateral, printr-o scrisoare semnata de Florin Aurelian Ciobotaru si Cosmin Mihailescu (in calitate de consilier juridic 'delegat' de un cabinet de avocatura). In acest fel, Posta Romana si-a asumat riscul platii unor daune interese compensatorii.Dupa parcurgerea procedurilor judiciare declansate de SC Smart Telecom Solutions SRL pentru solutionarea litigiului comercial cu Posta Romana, compania a fost obligata la plata unor despagubiri de circa 4,5 milioane de euro.Ulterior, Florin Aurelian Ciobotaru, in calitate de director general adjunct avand in coordonare Directia comerciala din Posta Romana, a negociat si a incheiat in aprilie 2009, cu Posh Telecom Solutions SRL, fara organizarea unei proceduri de achizitie transparente si legale, fara o justificare economica si in conditii dezavantajoase pentru compania nationala, un contract de asociere in participatiune.DNA preciza ca Posta Romana a incheiat cu Smart Telecom Solutions SRL si apoi cu Posh Telecom Solutions SRL contracte de asociere in participatiune (nu contracte de prestari servicii, pentru evitarea procedurilor de achizitie publica) avand ca obiect prestarea de servicii de incasare electronica a facturilor prin folosirea unor terminale POS in unitatile postale ale companiei.In realitate, in ambele cazuri, reteaua de terminale POS apartinea Payzone SA (care a instalat terminalele si care detinea platforma de operare si un 'call-center' pentru oferirea de consultanta si service).In opinia DNA, atat Smart Telecom Solutions SRL, cat si Posh Telecom Solutions SRL erau interpuse, fara o activitate efectiva, iar Posta Romana a acceptat nejustificat sa isi imparta profitul cu aceste societati comerciale.Anchetatorii au mai stabilit ca, prin interpunerea SC Posh Telecom Solution SRL in relatia comerciala pe care in realitate o desfasura cu Payzone Romania SA, Posta Romana a achitat nejustificat, in perioada mai - octombrie 2009, suma de 224.979 euro, suma care constituie prejudiciu adus bugetului companiei.La cererea lui Gheorghe Stefan, Marian Constantinof a achitat din conturile SC Posh Telecom Solutions SRL suma totala de 302.845 lei catre o societate controlata prin interpusi de fostul primar din Piatra Neamt, pentru achizitionarea de publicitate in municipiul Piatra Neamt. Aceasta societate comerciala a directionat o parte din banii incasati catre o televiziune la care asociati erau copiii lui Gheorghe Stefan.Tot la solicitarea lui Gheorghe Stefan, Marian Constantinof a achitat costurile deplasarii si ale unui cantonament efectuat, in Italia, de echipa de fotbal Ceahlaul Piatra Neamt. Costul transportului si al cazarii, achitat din conturile unei firme la care asociat este Marian Constantinof, a fost de 39.417 lei si 35.306 de euro.La data de 3 septembrie 2009, Marian Constantinof, prin societatea la care era asociat, a platit 10.000 lei pentru Gheorghe Stefan si sotia sa, reprezentand costul unui sejur la Mamaia.De asemenea, Gheorghe Stefan si-a dat acordul ca o parte din sumele cerute de el sa fie directionate, sub forma unor sponsorizari, catre o asociatie sportiva ce apartinea unei persoane din familia lui Florin Aurelian Ciobotaru. Astfel, in iulie si septembrie 2009, din conturile firmei lui Marian Constantinof au fost facute doua plati in favoarea asociatiei, in valoare totala de 62.000 de lei.Potrivit DNA, valoarea totala a sumelor date lui Gheorghe Stefan sau altora, la cererea lui, este de 422.138 lei (circa 100.000 de euro) si 35.306 euro.