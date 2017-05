Femeia condamnata pentru complicitate la abuz in serviciu a pierdut la Curtea de Apel Bucuresti procesul privind anularea OUG 14

"Admite exceptia inadmisibilitatii cererilor reunite avand ca obiect anulare si suspendare executare. Respinge aceste cereri (anulare si suspendare) ca inadmisibile", se arata in decizia Curtii de Apel Bucuresti.Luiza Cazanescu a declarat recurs, care se va judeca la instanta suprema, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti va motiva si va comunica decizia.Prin aceeasi decizie, Curtea de Apel Bucuresti a respins si cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a OUG 14, instanta apreciind ca cererea este inadmisibila. Si aceasta decizie poate fi atacata cu recurs.Guvernul a adoptat, in seara zilei de 31 ianuarie, Ordonanta de Urgenta numarul 13, prin care erau modificate Codurile penale. Cinci zile mai tarziu, in 5 februarie, Guvernul a abrogat OUG 13, tot prin ordonanta de urgenta.Dupa ce au fost adoptate de Senat si de Camera Deputatilor, presedintele Klaus Iohannis a promulgat, in 24 februarie, legile de respingere a OUG 13 si de aprobare a OUG 14.Luiza Cazanescu si SC Luisa Casa de Moda SRL au deschis, in 10 februarie, la Curtea de Apel Bucuresti, cate doua procese pentru suspendarea, respectiv anularea OUG 14.Luiza Cazanescu a fost printre cei care a participat, in 30 ianuarie, la dezbaterea privind gratierea si modificarea codurilor penale, organizata de fostul ministru al Justitiei Florin Iordache. Ea i-a cerut atunci lui Iordache "sa fie barbat de stat", sa promoveze aceste legi si "sa lupte impotriva securitatii care a invadat toate organismele statului", precizand ca are 800 de dosare civile si 46 de dosare penale. Afirmatiile Luizei Cazanescu au starnit proteste din partea celor care erau in sala de dezbatere.Cazanescu a fost condamnata de Tribunalul Dambovita, in 15 iulie 2016, la trei ani si doua luni de inchisoare, fiind acuzata de complicitate la abuz in serviciu. Decizia nu a fost definitiva, recursul judecandu-se, in prezent, la Curtea de Apel Ploiesti.Luiza Cazanescu, administrator al SC Luisa Casa de Moda SRL, a fost trimisa in judecata de procurorii DNA la 3 decembrie 2010, alaturi de alte cinci persoane, acuzate si ele de abuz in serviciu.Potrivit procurorilor, in perioada octombrie 2003 - octombrie 2005, inculpatii Marius Daniel Pietricica, in calitate de director ARDAF Dambovita, Marius Cristian Stan, in calitate de director adjunct asigurari ARDAF Dambovita, Loredana Silvia Iacob, sef birou contabilitate si Cristina Sanpetrean, inspector verificator in cadrul SC Asigurare Reasigurare ARDAF SA - Sucursala Dambovita, au aprobat incheierea mai multor contracte (de consultanta, de inchiriere si de marketing) intre ARDAF Dambovita si firmele reprezentate de Luiza Cazanescu si Ioan Igescu in conditii nelegale si cu incalcarea atributiilor de serviciu, derularea acestora fiind, de asemenea, contrara normelor ARDAF si prevederilor legale.Contractele de consultanta vizau promovarea si vanzarea politelor "Caminul", asigurari de sanatate si asigurari de viata, instruirea agentilor de asigurari si distribuirea de fluturasi publicitari, iar contractele de marketing aveau ca obiect prestarea serviciilor de promovare si publicitate a produselor de asigurare ARDAF, mai arata anchetatorii."Aceste contracte au fost decontate in conditiile in care inculpatul Igescu Ioan, prin SC GTransoceanic SRL, nu a prestat niciun serviciu in favoarea ARDAF, iar Cazanescu Luiza nu a respectat clauzele contractuale in integralitatea lor", potrivit DNA.Prejudiciul adus ARDAF Bucuresti in acest caz ar fi fost de 6,7 milioane de lei (1,8 milioane de euro, la cursul din octombrie 2005), suma pentru care ARDAF s-a constituit parte civila in dosar, au mai sustinut procurorii.Nicolae Matei a fost condamnat, in februarie 2016, de Curtea de Apel Constanta, la un an si jumatate de inchisoare cu executare pentru dare de mita, fiind incarcerat atunci la Penitenciarul Poarta Alba si eliberat patru luni mai tarziu.Fostul primar Nicolae Matei mai este judecat intr-un dosar, pentru abuz in serviciu in forma continuata, tentativa la abuz in serviciu, dare de mita si constituire de grup infractional organizat. Inceput la Curtea de Apel Constanta, procesul a fost stramutat apoi la Curtea de Apel Bucuresti, urmatorul termen in acest dosar fiind in 19 mai.