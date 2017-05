Dosarul in care Victor Ponta era acuzat de evaziune fiscala, disjuns de DNA si trimis la Parchetul General pentru cercetare in rem

Anuntul a fost facut vineri, de Antena 3 . Potrivit unor surse HotNews.ro. disjungerea cauzei a avut loc in urma cu aproape doua luni, dupa ce Camera Deputatilor respinsese , in iunie 2015, solicitarea procurorului general de incuviintare a inceperii a urmaririi penale a premierului Victor Ponta.'S-a dispus clasarea la data de 22 martie pentru infractiunea de conflict de interese (trei fapte) care fusese retinuta in sarcina lui Victor Ponta in calitatea sa de prim-ministru avand in vedere ca a intervenit o cauza de impiedicare a efectuarii urmariri penale ca urmare a respingerii de catre plenul Camerei Deputatilor a cererii de incuviintare transmisa de procurori. Pe de alta parte, in cauza respectiva, prin aceeasi ordonanta, s-a dispus disjungerea si declinarea competentei de solutionare catre PICCJ pentru suspiciunea savarsirii unor fapte care nu sunt de competenta DNA', a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al DNA, Livia Saplacan.In dosarul initial, premierul Victor Ponta era acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalarea banilor in dosarul Turceni - Rovinari, fapte pe care le-ar fi savarsit in perioada in care era avocat.Faptele retinute de anchetatori ar avea legatura cu faptul ca Ponta ar fi beneficiat de o parte insemnata din sumele obtinute de catre SCA 'Sova si Asociatii' de la complexurile energetice Turceni si Rovinari, desi nu a efectuat niciun fel de activitate profesionala in temeiul conventiei de conlucrare dintre cele doua case de avocatura.In acelasi dosar, procurorii sustin ca se impune continuarea urmaririi penale fata de Victor Ponta si sub aspectul savarsirii a trei infractiuni de conflict de interese, dintre care una in forma continuata (doua acte materiale). Faptele ar avea legatura cu functia de prim-ministru.Conform DNA, el este acuzat ca l-a desemnat pe Dan Sova ca ministru pentru Relatia cu Parlamentul, ministru delegat pentru Proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine si ministru al Transporturilor, in conditiile in care premierul ar fi beneficiat in trecut de foloase din partea acestuia si de dreptul de folosinta gratuita a unui autoturism. Pentru aceste din urma trei acuzatii de conflict de interese, DNA a sesizat Camera Deputatilor pentru formularea cererilor de efectuare a urmaririi penale fata Victor Ponta.