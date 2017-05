Sebastian Ghita vrea sa participe la procesele din Romania prin videoconferinta (avocati)

La termenul de marti al procesului in care Ghita este judecat alaturi de fostul primar al Ploiestiului Iulian Badescu, avocatii fostului deputat au spus ca acesta este inchis in penitenciarul central din Belgrad.Avocatii au precizat ca au luat legatura cu Sebastian Ghita, iar acesta le-a transmis ca vrea sa asiste la desfasurarea procesului printr-un sistem de videoconferinta.Judecatorii au amanat procesul pentru data de 6 iunie si au dispus citarea lui Ghita prin intermediul Ministerului Justitiei, la penitenciarul din Serbia.Tot pe 6 iunie se va discuta si cererea DNA de emitere a unui al treilea mandat de arestare in lipsa pe numele fostului deputat.DNA a cerut acest nou mandat de arestare in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat pentru ca l-ar fi mituit pe Iulian Badescu, fost primar al municipiului Ploiesti.In iulie 2015, Sebastian Ghita a fost trimis in judecata in acest dosar pentru dare de mita, instigare la abuz in serviciu avand drept consecinta obtinerea pentru altul a unui folos necuvenit si spalare de bani, iar Iulian Badescu este acuzat de luare de mita si abuz in serviciu avand drept consecinta obtinerea pentru altul a unui folos necuvenit.Potrivit DNA, in cursul anului 2013, Badescu, in calitate de primar al Ploiestiului si ordonator principal de credite, instigat de Sebastian Ghita, a acordat ilegal unui club sportiv sustinut de cel din urma - CSU Asesoft Ploiesti - o finantare nerambursabila suplimentara de la bugetul local in suma de 1.500.000 lei.'Pentru alocarea sumei respective de bani, inculpatul Badescu Iulian a pretins si primit de la inculpatul Ghita Sebastian Aurelian, prin intermediul unei societati comerciale controlate de acesta din urma, un imobil (casa de locuit) situat in municipiul Ploiesti, in valoare de 1.041.600 lei, suma din care Badescu Iulian a suportat personal doar 124.000 lei. Pentru a nu exista suspiciuni cu privire la modul fraudulos de dobandire, imobilul respectiv a facut obiectul unei pretinse promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare, incheiata in luna august 2013, intre doua firme controlate de cei doi inculpati', sustine DNA.