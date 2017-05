Perchezitii la reprezentanti ai Primariei Eselnita din Mehedinti, acuzati ca au prejudiciat institutia cu aproape 1,5 milioane de lei

Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti fac cinci perchezitii la persoane banuite de abuz in serviciu, deturnare de fonduri, delapidare, inselaciune, fals sub inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.Surse din cadrul anchetei au declarat pentru News.ro ca institutia prejudiciata este Primaria Eselnita."Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2012-2015, reprezentantii unei institutii ar fi efectuat decontari ilegale pe baza unor situatii de lucrari nereale, ar fi schimbat destinatia fondurilor alocate si ar fi folosit in interes personal bani din casieria unitatii pentru care fie ar fi prezentat documente justificative false, fie nu ar fi depus niciun document justificativ", se arata intr-un comunicat al Politiei Romane.De asemenea, in 2013, acestia ar fi instrainat doua terenuri aflate in proprietatea institutiei publice, fara ca in realitate sa fi fost platita contravaloarea acestora si fara sa se opereze tranzactia in documentele de evidenta ale institutiei.Prejudiciul cauzat institutiei a fost estimat la 1.500.000 de lei.Cercetarile in acest caz sunt continuate sub coordonarea unitatilor de parchet de pe langa Judecatoria Orsova si de pe langa Tribunalul Mehedinti.