Unsprezece retinuti pana la aceasta ora, in dosarul CFR Marfa privind vanzarea la fier vechi a 2.450 de vagoane la un pret subevaluat

Unsprezece persoane au fost retinute pana acum in dosarul privind vanzarea la fier vechi a 2.450 de vagoane de catre CFR Marfa, la un pret subevaluat, audierile la sediul DIICOT Timisoara fiind in desfasurare la ora transmiterii acestei stiri. Doua masini cu angajati ai CFR Marfa, inclusiv cu functii de conducere, care urmeaza sa fie audiati de catre procurori, au ajuns de la Bucuresti la Timisoara in jurul orei 23.00, potrivit news.ro.



Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, pana la ora transmiterii acestei stiri unsprezece persoane au fost retinute in urma audierilor de la sediul DIICOT Timisoara, in dosarul in care mai multi angajati ai CFR Marfa sunt cercetati intr-un dosar privind vanzarea vagoanelor de marfa la fier vechi, la pret subevaluat. Printre cei retinuti se afla membri din conducerea comisiilor de casare, precum si din conducerea sucursalei CFR Marfa, din Timisoara. La audieri au sosit, la sediul DIICOT Timisoara, in cursul noptii de miercuri, doua masini cu angajati ai CFR Marfa de la Bucuresti, unii dintre acestia inclusiv cu functii de conducere. Persoanele sosite de la Bucuresti miercuri noaptea au spus ca nu stiu de ce au fost aduse la audieri. Conform surselor citate, urmeaza ca in noaptea de miercuri spre joi sa soseasca o a treia masina de la Bucuresti. Astfel, sustin sursele citate, vor fi adusi la Timisoara directorul CFR Marfa, Mihut Constantin Craciun, dar si reprezentanti ai firmei REMAT din Calarasi, care avea contract cu CFR Marfa pentru casarea vagoanelor de tren.

Potrivit DIICOT, in cursul anului 2016, la nivelul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "CFR MARFA" S.A s-a constituit un grup infractional organizat, implicand factori de decizie de la nivelul central si teritorial al societatii de transport, avand ca scop subevaluarea bunurilor din patrimoniul societatii, cu prilejul operatiunilor de vanzare-cumparare a 2.450 de vagoane destinate casarii, facilitand astfel traficarea in folosul SC REMAT SA Calarasi a diferentei rezultate intre valoarea reala si cea subevaluata a bunurilor casate.

Subevaluarea s-a efectuat prin ofertarea pe Bursa de Marfuri Bucuresti, in baza procedurii de licitatie deschisa initiata de S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A a 2.450 de vagoane pe roti, la pret de fier vechi, desi, in conformitate cu standardele in materie, deseurile metalice provenite din casarea materialului rulant se incadrau in categoria "deseu fier vechi greu" si "deseu fier vechi special" (otel), categorii de deseuri cu o valoare de piata net superioara.

"Manopera frauduloasa a fost premeditata de factorii de decizie din cadrul S.N.T.F.M. CFR MARFA S.A in coniventa cu reprezentantii SC REMAT SA Calarasi. S-a constatat ca, desi oferta de vanzare initiata de S.N.T.F.M. CFR MARFA S.A pe Bursa de Marfuri viza cantitatea generica de 49.000 tone fier vechi, ulterior contractul de vanzare-cumparare incheiat cu ofertantul SC REMAT SA Calarasi a mentionat vanzarea fierului vechi provenit din casarea a 2450 de vagoane. Pretul de achizitie a fost de 120 euro/tona de fier vechi, in conditiile in care pretul mediu practicat pentru deseu fier vechi greu era de 175,88 euro/tona, iar pentru ￯deseu fier vechi special￯ (otel) era de 218,90 euro/ tona", spun procurorii DIICOT.

Potrivit acestora, primul nivel al grupului infractional organizat a fost constituit din conducerea executiva a societatii S.N.T.F. MARFA ￯C.F.R. MARFA￯ S.A, compusa din directorul general Mihut Constantin Craciun, directorul operatiuni dezvoltare Daniel Ciobanu, directorul Departamentului Vanzari-Trafic Eugen Tudor, directorul economic-financiar Pavel Barculet, managerul juridic Silviu Valeriu Costea, directorul Trafic Constantin Alupoaie, directorul vagoane Florin Enache, seful Biroului Urmarire Contracte Mariana Capatana si seful Serviciului Exploatare Vagoane George Niculescu.

Acestia au initiat vanzarea la Bursa de Marfuri a celor 2.450 de vagoane la pret de fier vechi, prin subevaluarea lor si obtinerea unui pret mai mic decat valoarea reala, mai spune DIICOT.

Al doilea palier al grupului infractional organizat a fost reprezentat de catre functionarii din cadrul sucursalelor S.N.T.F. MARFA ￯C.F.R. MARFA￯ S.A. Timisoara, Brasov, Iasi, Galati, Craiova, Cluj si Constanta, iar al treilea palier al grupului infractional organizat a fost constituit din reprezentantii S.C. REMAT S.A.Calarasi, beneficiara contractului.

Cele 2.450 de vagoane supuse casarii insumeaza 35.002,12 tone de otel si 16.584,50 tone de fier vechi greu, cantitati care au fost mentionate in documentele incheiate ca fier vechi, mai precizeaza sursa citata.

In acest dosar au fost facute 63 de perchezitii in Bucuresti si in noua judete, in total, 40 de persoane urmand sa fie duse la audieri la DIICOT Timisoara.