Inflatie de VIP-uri la lansarea cartii lui Rusanu despre viata in arest: Tariceanu, Nastase, Ponta si Crin Antonescu

Adrian Nastase (condamnat pentru coruptie), Calin Popescu Tariceanu (trimis in judecata pentru marturie mincinoasa) si Victor Ponta (inculpat pentru fapte de coruptie) sunt cateva dintre personajele publice care au participat miercuri la lansarea cartii lui Dan Radu Rusanu despre experienta lui in arest preventiv. Si Crin Antonescu a participat la lansare, potrivit stiripesurse.ro. Toti au denuntat presupuse abuzuri ale justitiei, iar Rusanu a fost la un pas sa planga in timpul discursului incheiat cu indemnul catre participanti sa ciocneasca un pahar de sampanie.Rusanu si-a tiparit cartea la Editura RAO si a lansat-o la una dintre cele mai prestigioase institutii de cultura - Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti.Dan Radu Rusanu, fost lider PNL, a fost achitat definitiv in dosarul de coruptie ASF - Carpatica. El a stat 4 luni in arest preventiv. Ca urmare a procesului si detentiei, a scris o carte despre presupusele abuzuri ale sistemului de justitie.