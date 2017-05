Sorin Blejnar: Ma intalneam cu Codrut Marta si cu Elan Schwartzenberg, dar nu discutam despre afaceri si plecam separat de frica paparazzilor

Sorin Blejnar a dat o ampla declaratie de inculpat si a aratat de la inceput ca este nevinovat si ca nu a avut vreodata de gand sa-si dea demisia din functie, asa cum se auzea cu cateva luni inainte de a parasi postul."Am vazut, in sentinta prin care am fost condamnat, ca se scrie ca Nemes Radu si Codrut Marta si-ar fi facut un obiectiv din mentinerea mea in functia de presedinte al ANAF, in vederea protejarii intereselor acestora. Este un lucru eronat. Nu am intentionat niciodata sa-mi dau demisia de la ANAF, consider ca mi-am facut datoria asa cum cere legea. Am fost numit in functie in ianuarie 2009, prin decizia primului- ministru si eliberat in 2012, tot prin decizie a primului-ministru. Cred ca am fost eliberat din functie in aprilie 2012, ca urmare analizarii activitatii ANAF de catre un consilier de stat, Nicoleta Nolden, de la cancelaria primului-ministru (in mandatul lui Mihai Razvan Ungureanu, n.r.). Atunci a fost inregistrata o adresa de la cancelaria primului-ministru prin care mi se cereau anumite informatii si informari sau decizii luate privind anumite aspecte ce priveau activitatea institutiei. (...) Dupa doua zile, am fost informat telefonic de domnul Mihai Razvan Ungureanu despre faptul ca a decis sa ma elibereze din functie. Nu mi-a dat niciodata explicatie de decizia luata", a aratat Sorin Blejnar, in declaratia data la instanta suprema, in dosarul "Motorina".Intrebat de unul dintre judecatorii din complet despre o nota a Curtii de Conturi prin care era avertizat ca firma Excella Real Grup, care era administrata de Diana Nemes, facea evaziune fiscala cu produse petroliere, Blejnar a povestit cand a primit aceasta notificare si ce semnala aceasta."In iunie 2009, am primit o nota de la Curtea de Conturi, care verificase Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV) in 2008. In nota se semnalau potentiale incalcari ale legislatiei de catre un grup de societati comerciale, printre care si Excella Real Grup. Dupa ce am citit nota, am transmis-o catre vicepresedintele ANAF, catre Radu Margineanu, cel care se ocupa de vami. Am trecut pe nota doua rezolutii: 1. Rog prelucrati cu personalul din subordine ca pe viitor sa nu se mai repete asemenea fenomene. 2. Rog masuri legale. Am semnat-o si am transmis-o ANV. Peste cateva luni, ANV a formulat un raspuns catre Curtea de Conturi, pe care l-am semnat si eu. Din cele 12 firme mentionate in adresa de la Curtea de Conturi, inspectiile fiscale erau finalizate sau in derulare. La Excella Real era suspendata, scria acolo ca urmeaza sa continue verificarile. La unele erau sesizari penale intocmite, la altele era revocata autorizatia de functionare", a precizat fostul sef al Fiscului.Blejnar a mai aratat ca a dispus verificarea firmei Excella Real Grup inca dinainte de sesizarea trimisa de Curtea de Conturi, dar controlul a fost suspendat dupa ce a inceput o ancheta a Parchetului Tribunalului Constanta, care s-a finalizat cu confiscarea tuturor actelor."Din ce am citit in rechizitoriu, in aprilie 2009, Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, impreuna cu Vama Constanta, au facut un control la sediul Excella. Cu ocazia acelui control, existand suspiciuni, au fost ridicate toate documentele societatii si blocate caile de acces. Era sub paza Jandarmeriei Romane. Din cate am inteles, desi Vama a solicitat Parchetului sa le puna actele la dispozitie, acestea au fost returnate abia in decembrie 2012, cand nu mai eram presedinte al ANAF. Operatiunea derulata de Vama Constanta a facut sa suspende activitatea de control. Ca specialist, eu cred ca o inspectie nu se poate face in lipsa unor documente", a precizat Blejnar.Intrebat de instanta despre a doua sesizare, cu referire tot la Excella Real Grup, primita din partea unui serviciu specializat din ANAF, Blejnar a aratat ca atunci nu si-a dat seama ca este vorba de aceeasi societate care aparea si in notificarea Curtii de Conturi. Blejnar a precizat ca a primit, in 2010, o sesizare de la Daniel Diaconescu, fost ofiter SRI, atunci sef al Directiei de Monitorizare a Activitatii Fiscale din ANAF, o structura ai carei angajati "aduna barfe si zvonuri" despre evazionisti."In 2010, am infiintat un serviciu numit Serviciul de Monitorizare a Activitatii Fiscale. Rolul acestuia era de a aduna din surse deschise, informatii despre evazionisti. Am avut sef peste acest serviciu o persoana detasata de la o institutie a statului. La un moment dat, a venit director al acestei directii Daniel Diaconescu (ulterior vicepresedinte al ANAF, care a demisionat in octombrie 2016, dupa ce a fost pus sub acuzare in dosarul "Murfatlar", n.r.), care anterior fusese ofiter SRI. Adjunctul lui era detasat de la SRI. Nu aveam o directie de informatii proprie, dar oamenii acestia cam asta faceau, munca lor era sa adune barfe si zvonuri. Diaconescu a venit la mine in birou, mi-a prezentat o adresa pe care o intocmise catre ANV si mi-a spus despre o informatie a lor. L-am intrebat daca este verificata. Mi-a spus ca sunt informatii neverificate. Nu erau chestii similare cu ce ma sesizare anterior Curtea de Conturi. Era doar numele societatii Excella Real, care aparea in cele doua note. Nu mi-am amintit si nu am facut nicio legatura intre cele doua adrese si firma. Primeam foarte multe adrese. Daniel Diaconescu mi-a spus atunci ca intentioneaza sa transmita lucrarea spre Vama, dupa ce mi-a cerut o aprobare verbala si i-am spus ca da. Vama era autoritatea care monitoriza accizele", le-a spus Blejnar judecatorilor.Intrebat de acelasi judecator de ce nu a dispus masuri care sa conduca la descoperirea evaziunii fiscale de la firma Excella Real Grup, Blejnar a spus ca presedintele ANAF nu avea atributii de a se deplasa pe teren sa verifice daca acuzatiile sunt reale.Chestionat in legatura cu relatia cu Codrut Marta si Elan Schwartzenberg, Blejnar a spus ca nu a discutat cu acestia despre afacerile sau firmele lor. Blejnar a adaugat ca a plecat separat de la un restaurant, dupa o intalnire cu cei doi, de frica paparazzilor, nicidecum pentru a impiedica o eventuala operatiune de filaj a anchetatorilor."Nu am vrut sa ascund nimic acolo si nici sa acopar activitatea nimanui. Cu Viorel Comanita, fost director al Vamilor, nu am vorbit despre Nemes si firmele lui. Discutiile mentionate in hotararea instantei de fond, cuprinse in convorbirea din aprilie 2012, demonstreaza ca nu plecam separat. In continuarea convorbirii, eu spun ca in respectivul restaurant sunt paparazzi si o sa ma dea la tv. Reticenta mea de a ne intalni la restaurant nu era legata de frica, de a ma ascunde de organele de supraveghere, ci eram expus din punct de vedere mediatic", a sustinut fostul sef al ANAF.Sorin Blejnar a mai aratat ca, in 2009 si 2011, societatea Excella Real Grup a avut autorizatia de functionare suspendata, dar, de fiecare data, actionarii firmei au castigat in instanta. "Nu stiu care a fost motivul pentru care s-a retras autorizatia Excella de antrepozit fiscal, nu stiam ca nu au produs efecte acele revocari de autorizatie", a mai aratat Blejnar.Procurorul Directiei Nationale Anticoruptie prezent la sedinta de judecata l-a intrebat cum se face ca nu a sesizat ca in a doua nota, primita de la ofiterii SRI care lucrau la ANAF, este vorba de aceeasi firma reclamata de Curtea de Conturi, Blejnar a spus: "Nu mi-am amintit de aceasta societate decat dupa ce a inceput acest dosar. Nu am discutat cu Comanita inainte de a-i trimite nota din partea Serviciului. Diaconescu a venit cu adresa deja scrisa, mi-a aratat-o, am citit-o, i-am zis sa o dea la Vama sa o verifice. Vama a inchis lucrarea sesizata de Curtea de Conturi si eu le-am cerut sa urmareasca finalizarea lucrarii. Nu am mai primit un raspuns. Singura data cand mai ceream o informare pe parcursul verificarilor era de la serviciile abilitate ale statului, prin documente clasificate strict secret. In cazul Excella nu am primit nicio informare de la organele abilitate ale statului de acest gen. La mine ajungeau, in general, informatii clasificate prin care mi se aduceau la cunostinta activitati de evaziune fiscala, de exemplu, de trei sau patru ori pe luna. Societatile din informari erau introduse indata in verificari".Judecatorul a dorit sa stie daca se intalnea des cu Elan Schwartzenberg si cu Codrut Marta, Blejnar spunand ca nu aveau frecvent intalniri."Nu cred ca ma intalneam des cu Marta si Elan. Pe Marta il cunosc din 1980. Am fost colegi de scoala generala si de facultate, am fost colegi la Garda Financiara. A fost inclusiv directorul meu de cabinet, pana in aprilie 2010. A mai ramas pana in septembrie, cand i-am incetat raporturile de serviciu. Nu pot sa spun ca relatiile de prietenie dintre noi au incetat dupa. A acceptat, cu mare greutate, ca nu va face parte din echipa mea. Nu pot sa spun ca ne-am certat, dar nici ca ne-am mai vizitat sau vazut destul de des. Pe la inceputul lui 2011, a plecat din Romania si s-a mutat in sudul Frantei. In vara lui 2011, dupa supararea lui ca l-am exclus din echipa, m-am deplasat la sedinta anuala a sefilor ANAF de la Nisa. Atunci, l-am sunat pe Marta si m-am revazut cu el, era in iulie 2011. Eram acolo, am iesit la masa. L-am mai vazut in noiembrie 2011, cand m-am deplasat la Londra pentru a ma vedea cu sefii Fiscului de acolo si Codrut mi-a dat telefon. Era si el prin Londra, apoi a plecat, ca avea intalniri", a povestit Blejnar despre Codrut Marta, fostul sau sef de cabinet, disparut din 2012.Despre prietenia sa cu Elan Schwartzenberg, fostul sef al ANAF a arata ca-l stie de peste 10 ani, omul de afaceri fiind nasul lui Codrut Marta."Pe Elan il stiu de vreo 10 sau 15 ani, era nasul lui Marta. M-am reintalnit cu Marta in ianuarie 2012, cand a venit la sediul ANAF. Imi amintesc ca n-am avut timp sa stau de povesti si am iesit seara la o masa. Am iesit cu sotiile, impreuna cu Viorel Comanita. Marta se stia cu Comanita. Pe Elan l-am vazut o singura data, cu Comanita. Eram cu cel din urma in drum spre un local, moment in care m-a sunat Marta, sa mergem in alta parte. I-am zis ca nu, deoarece sunt cu Viorel. Mi l-a dat pe Elan la telefon, care mi-a spus sa iesim separat si astfel nu ne mai fotografiaza paparazzi. Asta era idea", a mai spus Blejnar in fata instantei.Intrebat daca Marta si Schwartzenberg puteau influenta numirile din cadrul ANAF, astfel incat sa fie adusi oameni care sa protejeze afacerile celor doi, Blejnar a negat, precizand ca, din septembrie 2010, Marta nu mai lucra in ANAF."Nu s-a putut tine pe el la ANAF, l-am exclus in 2010 pe motiv ca nu-si facea treaba la standardele cerute de mine. (...) Expresia "sa pun pe cine trebuie" inseamna ca Marta se substituie premierului, care putea sa schimbe demnitarii", a mai aratat Blejnar.Fostul sef al ANAF a precizat ca nu a auzit niciodata numele Radu Nemes.Instanta a stabilit urmatorul termen in dosarul "Motorina" pentru 16 mai.In 9 iunie 2016, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat, in dosarul "Motorina", pe fostul sef al ANAF Sorin Blejnar la cinci ani de inchisoare cu executare, pe Radu Nemes la noua ani, pe sotia acestuia, Diana Nemes, la sapte ani si pe fostul sef al vamilor Viorel Comanita la cinci ani de inchisoare.Instanta i-a mai condamnat atunci pe Dumitru Chirvasitu la opt ani de inchisoare, pe Mihai Buliga, Andrei Juganaru, Dumitru Preda, Ovidiu Moldovan si Pavel Ghise la cate sapte ani de inchisoare. Fostul ofiter DIPI Florin Secareanu si Lucian Florin Ionescu au fost condamnati la cate cinci ani de inchisoare cu executare. Mariana Vranceanu a primit o pedeapsa de sase ani de inchisoare, iar Nicolae Belba a fost condamnat la trei ani si cinci luni.Instanta a mai dispus ca inculpatii sa plateasca ANAF despagubiri civile de 242 milioane de lei.Sentinta in dosarul "Motorina" a fost contestata la instanta suprema, care va lua o decizie definitiva, dupa judecarea in apel a cauzei.Sorin Blejnar si sotii Radu si Diana Nemes au fost trimisi in judecata in iulie 2014, pentru fapte de evaziune fiscala cu produse petroliere, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ 56 milioane de euro.Potrivit rechizitoriului, in perioada 2011 - 2012, Radu si Diana Nemes si alte sapte persoane au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata obligatiilor aferente unor tranzactii cu aproximativ 90.000 de tone de motorina comercializate sub aparenta unor produse petroliere inferioare.Grupul ar fi fost sprijinit, printre altii, de fostul sef al ANAF Sorin Blejnar, de fostul sau sef de cabinet Codrut Alexandru Marta, de fostul sef al vamilor Viorel Comanita si de fostul ofiter DIPI Florin Secareanu.