Dosarul Antena Group - RCS&RDS: Avocatii cer audierea lui Zoltan Teszari, iar DNA vrea audierea lui Marius Tuca

Aparatorul lui Sorin Alexandrescu, fostul director al Antena TV Group, a sustinut in fata instantei ca a descoperit discutii in dosar din perioada aprilie - mai 2013. Aceste convorbiri au fost purtate de pe telefonul fostului administrator al RCS Ioan Bendeicu familia, cu Zoltan Teszari, cu angajati RCS, cu procurorul de caz, cu ofiteri de politie judiciara, iar din ele ar rezulta ca Bendei l-ar fi provocat la dialog pe Sorin Alexandrescu."Cerem audierea unora dintre ele in sedinta publica, pentru a demonstra teza provocarii si faptul ca domnul Bendei nu se temea in realitate de domnul Alexandrescu. Noi am transcris aceste convorbiri si SMS-uri pe care le consideram relevante pentru aceste teze. Sunt 32 de convorbiri si 7 mesaje SMS, care demonstreaza provocarea. Mai dorim audierea in sedinta publica a altor 59 de convorbiri, deoarece sunt considerate relevante pentru teza ca Bendei nu se temea in momentul in care a depus denunt pe numele lui Alexandrescu", a aratat unul dintre avocati.Un alt aparator al fostului director Antena Group a cerut reaudierea denuntatorului Ioan Bendei, sustinand ca procurorul de caz i-ar fi dat permanent indicatii in afara procedurilor normale.Aparatorul a mai cerut audierea patronului RCS&RDS Zoltan Teszari, motivand ca in 26 aprilie 2013 ar fi avut o discutie cu Bendei din care ar rezulta ca Zoltan stie despre demersuri si ca il sprijina, ceea ce demonstreaza ca domnul Bendei a condus discutiile cu Alexandrescu "intr-o zona ce ii era favorabila".Avocatii au reclamat si transcrierea defectuoasa a unor pasaje din convorbiri, asa ca au solicitat judecatorilor sa fie audiat reprezentantul serviciului tehnic al DNA in functie la momentul efectuarii acestor interceptari si lamurirea relatiilor dintre aceasta persoana si Bendei, avand in vedere redarea defectuoasa a unor convorbiri din dosar.Tot aparatorii au mai cerut permisiunea instantei de a depune o serie de inscrisuri la dosar referitoare la litigiile dintre Antena Group si RCS&RDS, dar si o expertiza pentru lamurirea neconcordantelor dintre inregistrari si procese-verbale si imbunatatirea calitatii inregistrarilor.La randul sau, avocatul lui Dan Voiculescu, inculpat care a cerut sa fie judecat in lipsa, a vrut sa stie la cine se referea Ioan Bendei intr-o interceptare cu Zoltan Teszari atunci cand se intreba "oare se ajunge la batranelul?". "Cred ca batranelul este Dan Voiculescu", a aratat aparatorul. In replica, avocatul lui Ioan Bendei a spus ca toate partile cunosc inregistrarile. "Noi nu le contestam continutul, nu consideram necesara audierea lor in sedinta publica. Noi consideram ca ele nu prezinta relevanta, asa ca va rog sa le respingeti. Referitor la reaudierea personale vatamate, Ioan Bendei a recunoscut ca a colaborat cu organul de ancheta dupa depunerea denuntului, este inutila reaudierea lui", a aratat aparatorul.La randul lui, reprezentantul lui George Matiescu, inculpat si el in acest dosar de santaj, a cerut judecatorilor audierea jurnalistilor care au semnat articole indicate drept negative de catre DNA. "Sa spuna acestia daca conducerea administrativa intra in editorial, daca se primeau comenzi de la conducere, care au fost sursele pentru redactarea articolelor indicate in rechizitoriu", a completat acesta. In replica, procurorul DNA a aratat ca redarea in sedinta publica a convorbirilor neatasate initial la dosar nu este relevanta si a cerut respingerea celorlalte probe. In plus, a solicitat instantei audirea lui Marius Tuca, fost director editorial al publicatiei Jurnalul National, pentru lamurirea unor aspecte privind imixtiunile patronilor in continutul editorial.Judecatorii au ramas in pronuntare pe toate aceste cereri si au stabilit urmatorul termen pentru 12 mai. Totodata, seful completului i-a intrebat pe inculpati daca vor sa dea declaratii in cadrul procesului, iar Sorin Alexandrescu, Camelia Voiculescu, dar si fostul sef al ANAF Serban Pop si-au exprimat dorinta de a fece declaratii.In 12 mai 2016, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat pe fostul director al Antena Group Sorin Alexandrescu la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, pe Dan Voiculescu la doi ani de inchisoare cu executare si pe Camelia Voiculescu la doi ani de inchisoare cu suspendare, in timp ce Antena 3 si Intact Publishing au fost achitate. Decizia a fost contestata la instanta suprema, care va da o decizie definitiva in acest dosar.Fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu, si fiica sa Camelia au fost trimisi in judecata in 1 octombrie 2013, alaturi de Sorin Alexandrescu, atunci directorul general Antena TV Group SA, de George Daniel Matiescu, director general al Intact Publishing SRL, si de fostul sef al ANAF Serban Pop.Potrivit anchetatorilor, in perioada 16 aprilie - 21 mai 2013, Sorin Alexandrescu a exercitat, in mod repetat si gradual, acte de constrangere asupra lui Ioan Bendei, atunci administrator al RCS&RDS, amenintandu-l cu darea in vileag a unor presupuse fapte de coruptie, astfel incat sa il determine sa urmeze conduita impusa de inculpat. Actele de constrangere s-ar fi exercitat verbal, prin afirmatii legate de perspectiva declansarii unui scandal mediatic, dar si prin intermediul unui spot publicitar prin care publicul era informat ca vor fi facute dezvaluiri cu privire la presupuse fapte de coruptie in care ar putea fi implicat Ioan Bendei.Anchetatorii sustin ca acest spot publicitar a fost realizat din dispozitia Cameliei Voiculescu si a lui Sorin Alexandrescu, la 8 mai 2013, si a fost difuzat in perioada 9 - 30 mai 2013, cu o frecventa de cinci ori pe zi (in total de 401 ori) de toate posturile TV apartinand SC Antena TV Group SA si SC Antena 3 SA.