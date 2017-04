Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, scapa de arestul preventiv

Sorin Blejnar a cerut de mai multe ori ca arestul preventiv sa fie inlocuit cu controlul judiciar, solicitare respinsa de mai multe ori in instanta.Blejnar a fost acuzat de procurorii anticoruptie ca, in cursul anului 2011, in contextul initierii unor proceduri de achizitii publice la nivelul ANAF, a acceptat din partea unui om de afaceri promisiunea de a primi 20% din valoarea unor contracte ce urmau a fi incheiate la nivelul institutiei publice."Banii respectivi urmau sa-i fie remisi inculpatului in schimbul exercitarii influentei sale asupra unui subaltern, pentru ca acesta sa gestioneze procedurile de atribuire a contractelor respective astfel incat aceste contracte sa fie obtinute de firma omului de afaceri. In aceste circumstante, in perioada noiembrie 2011 - ianuarie 2012, inculpatul Blejnar Sorin si celalalt functionar implicat in acest demers au primit suma totala de 13.172.520 lei, prin intermediul unei firme cu comportament tip controlate de acestia cu care societatea omului de afaceri a incheiat mai multe contracte fictive", au aratat procurorii DNA.Procurorii spun ca, din aceasta suma de bani, lui Blejnar i-a revenit efectiv suma de 12.513.894 lei.Sorin Blejnar a mai fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, in iulie 2014, in dosarul "Motorina", pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, in care a primit o condamnare in prima instanta de 5 ani inchisoare cu executare.