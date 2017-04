DNA Ploiesti cere inca doua mandate de arestare pe numele lui Sebastian Ghita (surse)

Conform surselor citate, una dintre cereri a fost depusa la Inalta Curte de Casatie si Justitie, masura preventiva fiind ceruta in dosarul Ghita-Ponta-Blair, in care Sebastian Ghita este urmarit penal pentru spalare de bani in legatura cu vizita in Romania a fostului premier britanic Tony Blair.O alta cerere de emitere a unui mandat de arestare pe numele lui Ghita a fost depusa la Tribunalul Prahova, masura fiind solicitata in dosarul "Hertanu", in care Ghita este urmarit penal pentru sprijinirea unui grup infractional organizat.Acestea sunt singurele dosare care il vizeaza pe Ghita in care procurorii nu cerusera arestarea preventiva a fostului deputat.Dupa ce a fugit din tara, pe numele lui Ghita au fost emise doua mandate de arestare in lipsa, date de Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea de Apel Ploiesti.Fostul deputat se afla in prezent in Serbia, de unde autoritatile romane incearca sa obtina extradarea.Conform site-ului instantei supreme, cererea de emitere a celui de-al treilea mandat arestare a fost depusa pe 21 aprilie si are ca termen de solutionare data de 9 mai.DNA a cerut acest mandat de arestare in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat pentru ca l-ar fi mituit pe Iulian Badescu, fost primar al municipiului Ploiesti.