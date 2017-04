Fostul ministru Darius Valcov scapa de controlul judiciar in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie

Magistratii care judeca dosarul de coruptie al lui Darius Valcov au dispus, in 4 aprilie, revocarea controlului judiciar atat pentru fostul ministru de Finante, cat si pentru fostul primar al municipiului Slatina Minel Prina, Lucian Susala, Bogdan Timofte si Cristian Tomescu.Decizia a fost contestata de procurorii DNA la Completul de cinci judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care a hotarat definit revocarea masurii controlului judiciar in cazul celor cinci inculpati.In urma deciziei definitive a instantei, fostul ministru Darius Valcov si ceilalti inculpati nu mai au interdictie de a parasi tara si nici nu mai trebuie sa mearga saptamanal la politie, obligatii ce erau stabilite prin controlul judiciar.Darius Valcov a stat in arest la domiciliu din 26 martie 2015 pana in 2 aprilie 2015, cand a fost arestat preventiv. In 23 iunie 2015, Darius Valcov a fost eliberat din arest, iar de atunci era sub control judiciar.In mai 2015, Darius Valcov a fost trimis in judecata de procurorii DNA, care il acuza de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupata de acesta, de primar al municipiului Slatina, senator si ministru de Finante.Minel Prina, fost primar al municipiului Slatina, este judecat pentru complicitate la trafic de influenta si complicitate la spalare de bani, omul de afaceri Lucian Petrut Susala, pentru complicitate la trafic de influenta, complicitate la spalare de bani si complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata, Bogdan Timofte si Cristian Tomescu, pentru complicitate la trafic de influenta, spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata.Potrivit rechizitoriului procurorilor, in 2009, Theodor Berna l-a contactat pe Darius Valcov, atunci primar al municipiului Slatina, judetul Olt, caruia i-a propus sa intervina la SC Compania de Apa Olt SA pentru ca firma sa sa castige licitatii de lucrari pentru obiective din Slatina, Scornicesti, Piatra Olt si Draganesti, iar in schimb sa ii dea 20% din valoarea sumelor incasate conform contractelor de executie a acelor lucrari.In urma interventiilor lui Darius Valcov, firma lui Berna a castigat licitatiile organizate in cadrul proiectului "Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt", fiind semnate contracte cu Compania de Apa Olt pentru mai multe lucrari, in valoare de de peste 78 de milioane de lei, sustin procurorii.Dupa castigarea acestor contracte de catre firma lui Berna, in perioada ianuarie-martie 2011, Valcov ar fi mers periodic la sediul firmei omului de afaceri, unde a primit de la acesta suma totala de 1,2 milioane de lei, in trei transe a cate 400.000 de lei fiecare. Banii erau dati cand Compania De Apa Olt efectua plati in contul societatii, au mai aratat procurorii in actul de sesizare a instantei.Ulterior, in perioada aprilie-decembrie 2011, Valcov ar mai fi primit de la omul de afaceri, prin intermediul lui Minel Prina, 2,5 milioane de lei, in cinci transe a cate 500.000 de lei fiecare.Anchetatorii au mai stabilit ca Darius Valcov ar mai fi primit 3.080.000 de lei, in perioada 2012- 2013, tot de la Berna, prin intermediul mai multor firme."In scopul disimularii provenientei ilegale a banilor, inculpatul Valcov Bogdan Darius a initiat si derulat, cu ajutorul celorlalti inculpati si a altor persoane interpuse, un mecanism financiar fictiv intre firma omului de afaceri si o alta firma, prin incheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fara ca aceasta societate sa presteze vreun serviciu in virtutea contractelor special incheiate in acest sens."De aici, transferul sumelor de bani a fost realizat cu sprijinul si prin intermediul inculpatilor Susala Lucian Petrut, Timofte Petre-Bogdan, Tomescu Constantin Cristian si a altor oameni de afaceri, persoane de incredere din anturajul primarului si viceprimarului municipiului Slatina, administratori ai unor societati comerciale, care au creat un circuit de documente financiar-contabile fictive, pentru a disimula provenienta si destinatia reala a sumelor de bani. Contractele incheiate intre aceste firme, precum si facturile emise in baza acestor contracte erau fictive, atestand imprejurari care nu corespund realitatii", au mai aratat procurorii in rechizitoriu.Darius Valcov mai este acuzat ca, din 2011 pana in 2015 a efectuat operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile de primar, senator si ministru, folosind informatii detinute in virtutea acestora, in legatura cu sapte firme pe care le detinea atunci si pe care le administra prin interpusi, obtinand astfel 2.272.200 de lei.Procurorii au pus sechestru asigurator pe trei lingouri din aur, in valoare de 465.355 lei, 172 opere de arta, in valoare de 2.558.658 lei, 63.010 lire sterline, 290.334 euro si 73.077 dolari, care au ajuns in posesia lui Darius Valcov. De asemenea, anchetatorii au pus poprire pe sumele de 90.000 de dolari, 1.322.950 de lei si 600.000 de lei.Procurorii DNA au facut, in 26 martie 2015, sase perchezitii in localitati din judetul Olt, in municipiul Slatina si in Bucuresti, fiind cautate tablourile care ar fi fost achizitionate de Darius Valcov, prin interpusi, de la case celebre de licitatii, cu bani presupus obtinuti din fapte de coruptie. In urma perchezitiilor, anchetatorii au gasit 101 tablouri, pe care figureaza semnatura unor pictori celebri, printre care Pablo Picasso (doua gravuri si un desen in carbune), Andy Warhol, Nicolae Tonitza, Stefan Luchian, Gheorghe Petrascu, Constantin Piliuta, Corneliu Baba, Horia Bernea si Octav Bancila, potrivit DNA.