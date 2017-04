Fosta sefa de cabinet a lui Chiuariu, acuzata de favorizarea faptuitorului dupa ce si-a schimbat declaratia in instanta, in procesul retrocedarilor de paduri din Bacau

Audiata ca martor in dosarul retrocedarilor de padure in care este judecat Viorel Hrebenciuc, Elena Catrinel Florescu a spus ca nu isi mai sustine o declaratie data la DNA deoarece atunci cand a fost audiata era obosita si ca procurorul i-a pus intrebari privind fostele locuri de munca."Imi mentin doar prima declaratie. A doua nu, deoarece a fost data sub presiune. Am dat o declaratie dupa cateva ore de asteptare. Totul a scapat de sub control (...) Am fost chemata in biroul procurorului si amenintata, apoi intrebata daca am un avocat care sa vina in doua ore. Mi s-a sugerat prin diverse intrebari, am fost determinata sa dau aceasta completare de declaratie. Am fost determinata sa spun mai multe aspecte despre parcursul meu profesional. Am fost obligata sa detaliez aspecte din prima declaratie cu privire la contractul de asistenta juridica incheiat de casa de avocatura unde imi desfasor activitatea si Paltin Sturdza", a sustinut, marti, la instanta suprema, Elena Catrinel Florescu.Intrebata de judecator ce lucruri neadevarate a fost obligata sa scrie in declaratia de martor, fosta sefa de cabinet a lui Tudor Chiuariu si actual director la biroului sau de avocatura a aratat ca i s-au sugerat diverse aspect legate de stabilirea onorariului pentru a reprezenta interesele lui Sturdza in procesul de retrocedare."In prezent sunt director executiv al societatii de avocatura Chiuariu si Asociatii. In declaratia de la DNA am relatat cum s-a desfasurat incheierea contractului de asistenta juridica intre asociatia noastra si Paltin Sturdza. De la colegul meu Cristian Stanescu am primit documentatia. Onorariul se calculeaza conform statutului profesiei de avocat. Asa a fost stabilit onorariul. S-a discutat si despre cheltuielile cu acest caz (...) Am fost determinata sa spun ca Tudor Chiuariu mi-a zis sa fac acest calcul al onorariului. Nu Chiuariu a stabilit valoarea contractului", a mai sustinut martorul.Intrebata in instanta unde a mai lucrat inainte, Catrinel Florescu a spus ca a avut "mai multe activitati in sfera juridica", iar cu Tudor Chiuariu colaboreaza din 2007, fiind directorul sau de cabinet la Ministerul Justitiei: "Colaborez cu Chiuariu din 2007. La Ministerul Justitiei eram directorul sau de cabinet. Apoi am fost detasata la Guvern, consilier la cancelaria primului ministru. Ulterior, in Parlament, am fost consilierul domnului Chiuariu".Intrebata despre contractul de asistenta juridica semnat de firma de avocatura a lui Chiuariu cu Paltin Sturdza, Florescu a spus: "Am aflat ca vom avea un nou client. Am facut calculul onorariului. Eu am stabilit onorariul conform unui calcul standard. Chiuariu nu mi-a cerut sa trec o anumita suma sau sa trec anumite activitati. Cand am incheiat contractul nu am vorbit cu el referitor la onorariu".La intrebarea cine a ales notarul care ar fi trebuit sa legalizeze viitoarea tranzactie de terenuri, Florescu a sustinut ca nu stie cine a ales notarul. "A fost intalnire cu doamna notar Laura Iuliana Scantei. A fost prezenta si ea la un moment dat la intalnire. Este notarul cu care colaboram, nu-mi amintesc cine a ales notarul", a mai sustinut fosta sefa de cabinet a lui Tudor Chiuariu.La finalul audierii, procurorul de sedinta a anuntat ca, in urma acestor declaratii, va deschide pe numele femeii dosar penal pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.Urmatorul termen al procesului a fost stabilit pentru 25 mai, cand vor fi audiati alti martori.In ianuarie 2015, fostul deputat Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, fostul deputat Ioan Adam, fostul senator Tudor Chiuariu si alte 13 persoane au fost trimise in judecata de procurorii anticoruptie, in dosarul retrocedarii ilegale a peste 43.000 de hectare de padure din judetul Bacau. In acest dosar sunt judecati si Gheorghe Paltin-Sturdza, beneficiarul padurilor din judetul Bacau, judecatorul Lorand Andras Ordog de la Tribunalul Covasna, fostul sef al Romsilva Adam Craciunescu, judecatoarea Anca Roxana Adam de la Tribunalul Brasov, sotia lui Ioan Adam, Dan Costin Bengescu, Iosif Kadas, Sorin Ion Iacob, Janica Poenaru, Ioan Gheorghe Varga, Daniel Constantin Calugar, Ioan Matasel, Rodica Gabriela Zaharia si Iulian Durlan.Parti civile in dosar sunt statul roman, prin Ministerul Finantelor si Alina Suciu. Potrivit DNA, Viorel Hrebenciuc, Ioan Adam, Gheorghe Paltin-Sturdza si Dan Costin Bengescu sunt acuzati de constituirea unui grup infractional prin care urmareau sa obtina venituri prin cumparare de influenta sau folosirea functiilor.Dosarul vizeaza retrocedarea a peste 43.000 de hectare de padure in judetul Bacau, in baza unor decizii ilegale ale unor judecatori, cu implicarea unor parlamentari, pentru obtinerea ilegala a unor sume mari de bani.Grupul infractional ar fi folosit inclusiv firme offshore pentru a ascunde provenienta banilor. Pagubita in acest caz este Romsilva, care a pierdut aproape 304 milioane de euro dupa ce Sturdza a reusit sa intre in posesia celor peste 43.000 de hectare de padure.