Gheorghe Stefan, trimis in judecata de DNA intr-un nou dosar, pentru trafic de influenta

Dosarul a fost inaintat spre judecare Tribunalului Neamt."In cursul anului 2009, in contextul in care o societate comerciala intentiona sa participe la procedura publica de atribuire a contractului de lucrari, aferent unui proiect finantat din fonduri nerambursabile, inculpatul Stefan Gheorghe, in calitatea mentionata mai sus, i-a solicitat administratorului acestei firme sa-i remita o suma de bani reprezentand 10% din valoarea lucrarilor ce urmau a fi efectuate.Banii respectivi au fost pretinsi de inculpatul Stefan Gheorghe in schimbul promisiunii acestuia de a interveni pe langa persoane din conducerea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit in vederea influentarii rezultatului procedurii de atribuire a respectivului contract de lucrari.In temeiul acestei intelegeri, in cursul anului 2011, printr-un intermediar, inculpatul Stefan Gheorghe a primit de la reprezentantul acelei societati comerciale, in numerar, suma de 200.000 lei."