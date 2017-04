Procesul lui Liviu Dragnea: Instanta suprema a respins judecarea prin procedura simplificata a patru inculpati, care si-au recunoscut faptele

La precedentele termene ale procesului, patru dintre inculpatii din acest dosar, Ionel Marineci, Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicusor si Anisa Stoica, si-au recunoscut vinovatia si au acceptat sa fie judecati prin procedura simplificata, pentru a beneficia de reducerea pedepselor cu o treime.Dupa ce acestia si-au recunoscut vinovatia, respectiv ca au savarsit faptele descrise in rechizitoriu, presedintele completului de judecata, Stefan Pistol, a anuntat marti ca respinge cererile celor patru, astfel incat ei vor fi judecati prin procedura normala.Judecatorul Stefan Pistol a precizat insa ca Ionel Marineci, Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicusor si Anisa Stoica vor beneficia de reducerea cu o treime a pedepsei, daca cele spuse de ei se adeveresc la finalul procesului.Liviu Dragnea a fost trimis in judecata de DNA in acest dosar pe 15 iulie 2016, fiind acuzat de savarsirea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a infractiunilor de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.In acelasi dosar a fost trimisa in judecata si fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. De asemenea, au fost trimisi in judecata mai multi angajati de la DGASPC Teleorman.Potrivit procurorilor DNA, Dragnea a intervenit pentru mentinerea in functie si plata drepturilor salariale pentru doua angajate de la DGASPC Teleorman, desi stia ca acestea lucrau de fapt in cadrul organizatiei PSD Teleorman. Este vorba de Adriana Botorogeanu, incadrata din anul 2005 la DGASPC Teleorman in functia de inspector de specialitate in cadrul Serviciului administrativ, si Anisa Niculina Stoica, incadrata, din anul 2006, in functia de referent.Procurorii anticoruptie au mai aratat ca cele doua angajate nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul organizatiei judetene PSD Teleorman.