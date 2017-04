Un nou termen in procesul lui Liviu Dragnea, la instanta suprema

De asemenea, Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Dragnea, a cerut sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate a unui articol din Codul penal care reglementeaza infractiunea de abuz in serviciu. Avocatii acesteia au explicat ca doresc ca CCR sa se pronunte asupra stabilirii unui prag valoric, sub care abuzul in serviciu sa nu mai fie infractiune. Pe 28 martie, judecatorii au admis cererea si au sesizat Curtea Constitutionala.Liviu Dragnea a fost trimis in judecata de DNA pe 15 iulie 2016, fiind acuzat de savarsirea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a infractiunilor de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.In acelasi dosar a fost trimisa in judecata si fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. De asemenea, au fost trimisi in judecata mai multi angajati de la DGASPC Teleorman.Potrivit procurorilor DNA, Dragnea a intervenit pentru mentinerea in functie si plata drepturilor salariale pentru doua angajate de la DGASPC Teleorman, desi stia ca acestea lucrau de fapt in cadrul organizatiei PSD Teleorman.Este vorba despre Adriana Botorogeanu, incadrata din anul 2005 la DGASPC Teleorman in functia de inspector de specialitate in cadrul Serviciului administrativ, si Anisa Niculina Stoica, incadrata, din anul 2006, in functia de referent la Serviciul administrativ din DGASPC Teleorman.Procurorii DNA au aratat ca cele doua angajate nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul organizatiei judetene PSD Teleorman.