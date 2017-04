Rechizitoriu: Mita ceruta de Silvia Ciobanovschi (CNADNR) - televizor, ochelari 3D, playstation, masina de tuns iarba

"Prin prezentul rechizitoriu vom proceda la indicarea modalitatii in care inculpata Ciobanovschi Silvia Nely, avand la data faptelor calitatea de director al Directiei Lucrari de Remediere Calamitati din cadrul CNADNR, a pretins si a primit de la inculpatul Staicu Nicolae Dumitru, avand la data faptelor calitatea de director al SC (...) SRL, un televizor (...) cu telecomanda, o pereche de ochelari 3D (...), un adaptor (...), o consola playstation (...) cu telecomanda, un expresor de cafea (...) si o masina de tuns iarba (...) cu un acumulator , in valoare totala de 14.746,9 lei, pentru a-si indeplini in mod defectuos atributiile de serviciu referitoare la receptionarea unei lucrari de infrastructura rutiera al carei beneficiar era CNADNR si al carei executant era o asociere de societati comerciale, al carei lider era SC (...) SRL", se arata in rechizitoriul intocmit de procurorii DNA.Potrivit documentului, la data de 29 noiembrie 2010, o comisie formata din mai multi angajati ai CNADNR si ai Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara, condusa in calitate de presedinte de inculpata Silvia Nely Ciobanovschi, a procedat la receptionarea lucrarii "Consolidare DN 57B km 69+000-78+900; 82+600-97+675" executata de o asociere de societati comerciale."Anterior deplasarii in teren, membrii comisiei de receptie s-au intalnit cu reprezentantii societatilor comerciale executante, cu proiectantul si consultantul lucrarii, precum si cu ceilalti invitati la hotelul-restaurant (...), apartinand SC (...) SRL , ocazie cu care inculpata Ciobanovschi Silvia Nely i-a pretins inculpatului Staicu Nicolae Dumitru sa ii fie achizitionate si remise bunurile mai sus mentionate, acestea fiind scrise pe un bilet alaturi de numarul de telefon al (...), in schimbul acestor bunuri urmand ca activitatea de receptie a lucrarii sa se desfasoare in bune conditii pentru SC (...) SRL", se mai arata in rechizitoriu.Surse judiciare au declarat pentru Agerpres ca numarul de telefon inscris pe bilet apartinea sotului Silviei Ciobanovschi, cel prin care, de altfel, au fost achizitionate o parte dintre bunurile pretinse de inculpata.Astfel, sotul acesteia ar fi mers intr-un magazin din Bucuresti, de unde a ales o parte din bunuri, restul fiind comandate online, au precizat sursele citate.Procurorii arata in rechizitoriu ca procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cauza a fost intocmit cu incalcarea prevederilor legale, in sensul ca nu au fost intocmite anexele 2 si 3, desi au fost constatate categorii de lucrari executate necorespunzator si categorii de lucrari neexecutate."Intocmirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor in modalitatea mentionata mai sus a fost impusa membrilor comisiei de receptie de catre inculpata Ciobanovschi Silvia Nely, care, in virtutea calitatii de presedinte al comisiei, a hotarat intocmirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, fara completarea anexelor 2 si 3 ale procesului verbal. Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor numarul (...) /29 11 2010 a fost inaintat apoi spre aprobare directorului general al CNADNR, fara sa fie anexata la acesta nota de constatare mai sus mentionata. (...), constatand faptul ca procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu contine date despre categorii de lucrari neefectuate sau efectuate necorespunzator, a procedat la aprobarea acestuia, moment de la care procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor a produs efecte juridice", precizeaza anchetatorii.Silvia Ciobanovschi nu a dat declaratii in acest dosar, ea uzand de dreptul la tacere, au spus sursele judiciare mentionate.Procurorii DNA Timisoara au trimis-o in judecata pe Silvia Nely Ciobanovschi pentru luare de mita.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Caras-Severin.