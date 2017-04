Vasile Blaga, audiat la Directia Nationala Anticoruptie ca martor intr-un dosar

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, ca procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) l-au chemat pe Vasile Blaga pentru a da o declaratie in calitate de martor, fara a preciza daca este vorba despre un dosar vechi sau o cauza deschisa recent pentru fapte de coruptie.Procurorii DNA au pus sub acuzare, in 2016, mai multe persoane in dosarul privind campania prezidentiala din 2009, printre care Elena Udrea, Ioana Basescu, fiica cea mare a presedintelui Traian Basescu, Gheorghe Nastasia, Victor Tarhon, Ioan Silviu Wagner, fost director general al Oil Terminal, si omul de afaceri Giovanni Mario Francesco, fostul concubin al Ioanei Basescu.Recent, consultantul politic Dan Andronic a fost pus sub acuzare pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, pentru ca in septembrie 2016, cand a fost audiat in dosarul privind campania prezidentiala din 2009, a facut declaratii mincinoase despre banii incasati de firma sa pentru consultanta politica acordata de el in campania electorale, acreditand ideea ca persoanele inculpate in cauza nu au participat la savarsirea faptelor de care sunt acuzate.Vasile Blaga a mai fost audiat la DNA in aprilie 2016, cand a dar declaratii in calitate de martor intr-un dosar de abuz in serviciu privind despagubiri ilegale acordate de ANRP.In septembrie 2016, Blaga a fost din nou audiat la DNA, el spunand atunci ca a fost intrebat de procurori despre masina sa cu care chestorul Liviu Popa, atunci seful Inspectoratului de Politie al Judetului Bihor, facuse un accident usor, in 5 septembrie.Elena Udrea declara atunci ca desi intr-un dosar disjuns din cauza "Microsoft", in care procurorii anticoruptie urmaresc traseul banilor fraudati prin intermediul afacerii cu licente Microsoft, exista mai multe denunturi in care se explica modalitatea in care sume de bani au ajuns la PDL, fostul partid al lui Vasile Blaga, DNA il citeaza pe acesta ca martor intr-un dosar legat de un accident produs cu o masina a acestuia."Am mai vorbit cu el despre un aspect, aspectul raspunderii financiare din dosarul ᅡMicrosoftᅡ, faptul ca desi exista o disjungere pentru a se afla unde s-au dus banii, si toata lumea stie, si eu am spus lucrul acesta, si ma pot chema martor daca doresc, ca macar o parte din bani au ajuns la domnul Blaga, la partid, desigur, in campanie la domnul Blaga, si exista denunturi la dosar, insa nimeni nu este interesat sa ia firul banilor", a mai spus Udrea.Ea a precizat ca exista denunturi ale lui Gabriel Sandu, Gheorghe Stefan si Dorin Cocos, dar "domnul Blaga si ceilalti indicati acolo, pentru ca sunt mai multi indicati ce au folosit bani din Microsoft la partid, nu au fost niciodata intrebati referitor la sumele respective".In 3 noiembrie 2015, Blaga a fost la DNA pentru a da declaratii de martor in dosarul in care Elena Udrea este acuzata de finantarea campaniei electorale din 2012 a PDL cu bani pe care i-ar fi primit de la omul de afaceri Bogdan Buzaianu.Vasile Blaga a fost trimis in judecata, pe 28 noiembrie 2016, in dosarul finantarii ilegale a PDL, in care procurorii DNA Ploiesti il acuza de trafic de influenta, pentru ca, in perioada 2011-2012, cand era secretar general al PDL si senator, ar fi primit in patru randuri, printr-un interpus, 200.000 de euro si 500.000 de euro de la fostul primar din Piatra Neamt Gheorghe Stefan.Blaga a demisionat din functia de copresedinte al PNL imediat ce procurorii DNA Ploiesti au inceput urmarirea penala in cazul sau.Procurorii DNA Ploiesti au aratat, in rechizitoriu, ca banii ajunsi la PDL in urma intelegerilor intre Blaga, Gheorghe Stefan si omul de afaceri Horatiu Bruno Berdila erau scosi prin intermediul unor firme de tip ¬fantoma¬ ai caror administratori, martori in dosar, primeau comisioane cu valori cuprinse intre 200 si 1.500 de lei.Anchetatorii DNA au identificat in acest dosar mai multe firme "fantoma" folosite pentru a scoate banii proveniti din contractul dintre o companie nationala din domeniul energiei si Romsys, astfel incat sumele, a caror valoare totala se ridica la 10 milioane de lei, sa ajunga la PDL.