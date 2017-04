Romeo Stavarache, fostul primar al Bacaului, achitat definitiv pentru acuzatia de abuz in serviciu

Romeo Stavarache a fost condamnat, de asemenea, in prima instanta, la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita, intr-un alt dosar. In acel dosar, el se afla in prezent sub control judiciar.Fostul primar al Bacaului a cerut, in cadrul acestui proces, stramutarea dosarului de la Curtea de Apel Bacău la Curtea de Apel Alba, solicitare admisa de instanta suprema.Articol in curs de editare.