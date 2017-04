Sorin Rosca Stanescu vrea anularea pedepsei din dosarul Rompetrol - a cerut recuzarea unei judecatoare pe motiv de impartialitate

Sorin Rosca Stanescu a solicitat recuzarea judecatoarei Aida Popa, pe motiv ca in perioada in care a fost vicepresedinte al instantei supreme a emis o circulara prin care se stabilea ca perioada in care un dosar se afla la Curtea Constitutionala pentru rezolvarea unor exceptii de neconstitutionalitate nu se ia in calcul la prescrierea faptelor.Avocatii lui Rosca Stanescu au aratat ca, 4 iulie 2011, Aida Popa, in calitate de vicepresedinte al instantei supreme, a participat la o sedinta in urma careia judecatorii au emis o circulara prin care s-a stabilit ca "perioada in care dosarele s-au aflat pe rolul Curtii Constitutionale nu intra in calculul termenului de prescriptie respectiv".In acest context, fostul senator considera ca a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti desi termenul de prescriptie "a curs" mai bine de un an, timp in care dosarul Rompetrol a fost suspendat si trimis la Curtea Constitutionala.In 2 mai, instanta suprema urmeaza sa se pronunte cu privire la cererea de recuzare a judecatoarei Popa, magistratii cerand avocatilor lui Rosca Stanescu sa depuna toate cererile in scris pana la aceeasi data.In 7 octombrie 2014, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat definitiv in dosarul Rompetrol pe fostul senator Sorin Rosca Stanescu la doi ani si patru luni de inchisoare cu executare si pe fostul ministru Sorin Pantis la doi ani si opt luni de inchisoare, tot cu executare.Stanescu a fost condamnat pentru utilizare de informatii privilegiate si pentru constituire a unui grup infractional organizat, iar Pantis pentru complicitate la manipularea pietei de capital si constituire a unui grup infractional organizat.Alti zece inculpati au primit atunci pedepse cu suspendare.Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) ceruse, la ultimul termen de judecata, sa se constate incetarea procesului penal pentru Dinu Patriciu, in urma decesului acestuia.In 28 august 2012, Dinu Patriciu a fost achitat de Tribunalul Bucuresti in dosarul Rompetrol, in care procurorii cerusera pedeapsa maxima, de 20 de ani de inchisoare, pentru mai multe infractiuni, printre care delapidare, spalare de bani si manipularea pietei de capital prin tranzactii sau ordine de tranzactionare care ar putea da semnale false sau care induc in eroare in legatura cu cererea, oferta sau pretul instrumentelor financiare si care mentin, prin actiunea uneia sau a mai multor persoane actionand impreuna, pretul unuia sau al mai multor instrumente financiare la un nivel anormal ori artificial.Totodata, instanta i-a achitat atunci pe ceilalti 12 inculpati - Alexandru Bucsa, Petrica Grama, Florin Iulian Aldea, Cerasela Elena Rus, Claudiu Simulescu, Sorin Rosca Stanescu, Sorin Pantis, Victor Eros, Paul Miclaus, Elena Albu, Gabriela Anghelache si Mihaela Popovici.In apel insa, inculpatii au fost condamnati.

In iuniei 2015, Sorin Rosca Stanescu a fost eliberat conditionat , dupa ce a stat noua luni in Penitenciarul Jilava.Potrivit DIICOT, activitatea infractionala a inculpatilor a fost analizata sub doua aspecte: creanta Libia (primele trei infractiuni ale lui Patriciu, precum si cele de care sunt acuzati Grama si Bucsa) si manipularea pietei de capital.