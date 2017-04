Dan Andronic, urmarit penal de DNA in dosarul privind finantarea campaniei electorale din 2009, alaturi de Ioana Basescu si Elena Udrea

Potrivit ordonantei de urmarire penala intocmita de procurorii DNA, "la data de 22 septembrie 2016, in cadrul actelor de urmarire penala efectuate pentru lamurirea cauzei referitoare la privind plata unor servicii prestate in campania electorala din anul 2009 din bani despre care exista suspiciunea ca au provenit din savarsirea unor infractiuni, suspectul Andronic Dan - Catalin, in depozitia luata sub juramant, a facut declaratii necorespunzatoare adevarului cu privire la aspecte esentiale ale cauzei asupra carora a fost intrebat, urmarind prin aceasta impiedicarea / ingreunarea tragerii la raspundere penala a unora dintre persoanele inculpate."Concret, Dan Andronic este acuzat de procurorii anticoruptie ca "a facut afirmatii mincinoase cu privire la semnificatia sumelor de bani incasate de catre societatea D.A. COMMUNICATION MEDIA S.R.L., la care era asociat, de la societatile administrate de inculpatul Francesco Giovanni - Mario, incercand sa acrediteze ideea ca persoanele inculpate nu au participat la savarsirea faptelor de care erau acuzate si ca sumele nu au nicio legatura cu consultanta politica prestata de suspect in cadrul campaniei electorale."Elena Udrea este urmarita penal de DNA in acelasi dosar pentru cinci infractiuni de spalare de bani in cazul campaniei prezidentiale din 2009, precum si pentru doua infractiuni de instigare la luare de mita.In acelasi dosar, fiica cea mare a presedintelui Traian Basescu, Ioana Basescu, este acuzata de instigare la abuz in serviciu si la spalare de bani.In dosar mai sunt acuzati Gheorghe Nastasia, Victor Tarhon, Ioan Silviu Wagner, fost director general al Oil Terminal, si omul de afaceri Giovanni Mario Francesco, fostul iubit al Ioanei Basescu."Legatura dintre persoanele care obtineau banii pe cale nelegala si prestatorii de servicii legate de campanie era realizata de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidati si, din aceasta pozitie, coordona atat achizitiile de servicii de campanie, cat si persoanele care au actionat ca intermediari pentru platile realizate, astfel incat sumele de bani sa ajunga la societatile prestatoare. Remiterea foloaselor infractionale se realiza prin incheierea unor contracte fictive cu societati care prestau in realitate servicii in cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradala, tiparire de afise, reclame publicate in mass media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole si prestarea de servicii de consultanta", aratau procurorii DNA, in toamna anului trecut.