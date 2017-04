Constantin Nita, fost ministru al Energiei, la instanta suprema: Am eu fata de prost sa iau banii intr-un hotel plin de camere de luat vederi?

Constantin Nita, trimis in judecata pentru trafic de influenta. De ce il acuza procurorii DNA

"L-am cunoscut pe Urdareanu prin intermediul unui om de afaceri, Bogdan Nicolau, am avut mai multe discutii cu el la sediul din Calea Plevnei. Fiind un om de afaceri puternic, am apreciat ca este bine sa am o relatie amiabila cu un om de talia lui. M-am intalnit si la Hotel Raddison, unde eu stateam, si am avut discutii pe diverse proiecte. Am vrut sa facem o companie privind semnatura electronica, apoi cu aeroportul din Brasov - aveam un interes politic, iar acesta dispunea de mijloacele necesare proiectului - si despre managementul traficului la Brasov. Si eu aveam nevoie de un feedback din partea oamenilor de afaceri. In septembrie 2012, atat Urdareanu, cat si Nichita mi-au solicitat sa le faciliteze o intalnire. Nichita stia ca in Bucuresti exista un asemenea proiect si voia sa-l implementeze la Iasi. Intalnirea a avut loc. Pe Nichita il stiam din 2005 cand a devenit primar de Iasi", a aratat Constantin Nita in declaratia de inculpat pe care a dat-o in fata judecatorilor de la instanta suprema.Constantin Nita a mai precizat ca a intermediat intalnirea intre fostul primar al Iasiului Gheorghe Nichita si omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, pe care i-a lasat singuri in biroul sau: "Ca ministru al Mediului de Afaceri, stiam multi oameni de afaceri. Aveam posibilitatea sa intermediez contacte cu mai multe persoane. I-am prezentat, i-am zis ca Nichita este un om serios. I-am invitat in birou si i-am lasat singuri sa discute, deoarece aveam o alta intalnire, dar nu-mi amintesc cu cine. Au stabilit nu stiu ce acolo. Mi-au zis ca s-au inteles ca Nichita sa-i vada proiectul. Am revenit dupa 20 minute, apoi ne-am despartit si au plecat. Asta este implicarea mea. Cu Urdareanu nu m-am mai intalnit si nici nu am vorbit la telefon pana in martie 2013."Fostul ministru a mai povestit cum a recomandat un om de incredere pentru a avea "grija" de afacerile lui Urdareanu din Brasov: "Urdareanu a venit in Poiana Brasov la un amic de-al sau, Dan Fischer, care avea un proiect imobiliar acolo. Dorea sa-si cumpere o vila in Poiana, mi-a zis ca vrea sa participe la licitatia de la Iasi si in acest context am vorbit si de proiectul pe care-l avea la Brasov si mi-a cerut sa-i recomand o persoana cu care sa discute despre afacerile din Brasov. L-am recomandat pe Mihai Ghirda. I-am zis lui Ghirda ca o sa-l contacteze cineva si dupa doua saptamani mi-a zis ca s-au inteles pentru un anumit mod de colaborare. Nu m-am interesat ce suma avea contractul, obiectul, ce companie. N-am stiut ca Ghirda a dat altei firme contractul incheiat cu UTI, nu m-a interesat aspectul. Urdareanu nu mi-a spus ca ar fi avut o legatura cu Iasiul. Nu stiam ca a fost un contract fictiv. Daca era asa, Urdareanu putea oricand sa-l revoce."Constantin Nita a mai sustinut, in sala de judecata, ca nu a cerut niciodata 5% spaga din valoarea contractului incheiat de UTI cu Primaria Iasi privind managementul traficului din oras: "Am fost inregistrat ambiental cand il intrebam pe Ghirda daca si-a rezolvat problema, avea un dosar la Iasi. Nu l-am intrebat cu privire la suma care urma sa o incaseze sau daca si-a executat contractul. Niciodata nu i-am solicitat 5% lui Urdareanu pentru contractul cu Iasiul, nici nu este uzual, nu are sens sa cer asemenea suma. Toate discutiile mele cu Urdareau au fost pe parteneriate de afaceri, nicidecum pe comisioane. In legatura cu suma pe care Urdareanu spune ca mi-a dat-o, este imposibil ca un om inteligent sa ia bani intr-un hotel cu zeci de camere de luat vederi. Urdareanu m-a suspectat de prostie daca a putut sa spuna asta."El a negat faptul ca i-ar fi cerut lui Ghirda sa plateasca anumite consumatii facute la diverse intalniri de partid: "Era o practica ca dupa anumite intalniri sa se socializeze. Prin rotatie, se achitau mesele. Nu i-am cerut lui Ghirda sa plateasca pentru partid. Nu am discutat cu martorii acuzarii. Nu stiam ca Nichita ar fi solicitat 10 la suta lui Urdareanu din valoarea contractului incheiat cu Primaria Iasiului.".Instanta a stabilit ultimul termen al procesului pentru 9 mai, cand vor avea loc dezbaterile finale in acest proces.In iunie 2016, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie l-au trimis in judecata pe Constantin Nita, pe care il acuza de trafic de influenta.Potrivit rechizitoriului procurorilor, in 2013, Constantin Nita, la data faptei ministru al Energiei, i-a solicitat lui Tiberiu Urdareanu, denuntator in cauza, un comision de 5% din valoarea unui contract incheiat de firma acestuia cu Primaria Iasi.Anchetatorii sustin ca Nita a cerut suma in cuantum de 5% din valoarea contractului dupa initierea procedurii privind acel proiect, precum si dupa ce primarul de municipiu a solicitat, cu titlu de mita, 10% din valoarea contractului, respectiv in prima parte a anului 2013."Potrivit intelegerii, urma ca suma reprezentand 5% din valoarea contractului (aproximativ 3,4 milioane lei) sa ii fie remisa lui Nita Constantin in doua forme: partial in numerar si partial printr-un contract de consultanta fictiv, ce urma a fi incheiat cu o persoana de incredere din anturajul inculpatului", au aratat procurorii in rechizitoriu.In 21 iulie 2013, Constantin Nita ar fi primit 30.000 euro de la Urdareanu, in timp ce era intr-un restaurant libanez dintr-un hotel din Bucuresti: "De asemenea, la solicitarea lui Nita Constantin, a fost contactata persoana de incredere a acestuia care a propus incheierea unui contract de consultanta cu o anumita firma, la pretul de 5.000 euro + TVA/luna, care a si fost semnat la data de 2 mai 2013. In baza acestui contract fictiv (serviciile facturate nefiind, in fapt, prestate de firma), reprezentantii omului de afaceri au remis firmei indicate de Nita Constantin, prin intermediul acestui mecanism, suma totala de 303.118 lei, in transe lunare, in perioada mai 2013-iunie 2014", mai sustin procurorii.Suma solicitata nu ar fi fost achitata integral, ci doar doua transe, de 30.000 de euro, respectiv 303.118 lei, sustin anchetatorii: "Sumele au fost folosite, in mare parte, pentru diverse cheltuieli ale organizatiei judetene de partid, la solicitarea lui Nita Constantin."Anchetatorii au instituit sechestru asigurator pe imobile aflate in proprietatea lui Constantin Nita, pana la concurenta sumei de 435.823 de lei.