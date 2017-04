Aristotel Cancescu, fostul presedinte al CJ Brasov, trimis in judecata de DNA intr-un nou dosar

Cancescu Aristotel Adrian, la data faptei administrator in fapt al SC Canaris SRL, pentru evaziune fiscala in forma continuata;

Cancescu Antonin Viorel, fratele primului si administrator al SC Canaris SRL, pentru evaziune fiscala in forma continuata;

Rusu Bogdan Aurelian, la data faptei administrator al SC Canet Radio SRL, pentru complicitate la evaziune fiscala in forma continuata;

SC Canaris SRL, pentru evaziune fiscala in forma continuata;

SC Canet Radio SRL, pentru complicitate la evaziune fiscala in forma continuata,

Potrivit procurorilor, Aristotel Cancescu a vandut reteaua unui post de radio pe care-l detinea, catre o societate de profil, prin incheierea, la data de 02.03.2007, a unui contract de vanzare-cumparare, pretul fiind de 5 milioane euro.Structura afacerii a fost stabilita de Aristotel Cancescu astfel incat sa nu plateasca taxe si impozite catre stat pentru efectuarea acestei tranzactii.Concret, transferul celor 33 licente audiovizuale nu s-a facut direct de la societatile detinatoare, printre care si SC Canaris SRL, catre cumparatorul final, ci prin interpunerea SC Canet Radio SRL, infiintata anume in acest scop de inculpatul Cancescu Aristotel Adrian.Astfel, societatea nou creata a cumparat licentele respective la un pret subevaluat, de 100 euro/licenta, iar ulterior cumparatorul final a achizitionat toate partile sociale ale firmei respective cu 5 milioane euro (valoarea reala a licentelor), desi aceasta din urma, la momentul respectiv, nu detinea in patrimoniu alte bunuri sau active.Prin acest mecanism, inculpatii au cauzat un prejudiciu bugetului de stat in valoare totala de 18.027.513 lei reprezentand: 5.674.792 lei debit principal (TVA in valoare de 2.986.045 lei si impozit pe profit in valoare de 2.514.564 lei pentru SC Canaris SRL plus TVA in valoare de 94.556 lei si impozit pe profit in valoare de 79.626 lei pentru o alta societate) si 12.352.721 lei accesorii, majorari de intarziere si penalitati.A.N.A.F. - DGRFP Brasov a precizat ca se constituie parte civila fata de SC Canaris SRL cu suma totala de 19.418.549 lei si fata de o alta societate cu suma totala de 1.150.336 lei.In cauza s-a dispus instituirea masurii sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor Cancescu Aristotel Adrian, Cancescu Antonin Viorel, Rusu Bogdan Aurelian, SC Canaris SRL.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brasov, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.DNA aminteste ca Aristotel Cancescu si Bogdan Aurelian Rusu au mai fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie pentru infractiuni de coruptie si de spalare a banilor.