DNA Ploiesti cere Tribunalului Prahova sa interzica procedurile de insolventa a firmelor lui Sebastian Ghita, Asesoft si Teamnet

Pe 29 martie, procurorii anticoruptie au dispus inceperea urmaririi penale impotriva S.C. Asesoft International S.A si S.C. Teamnet International S.A., ca persoane juridice, pentru complicitate la trafic de influenta in forma continuata si spalare de bani in forma continuata.In plus, procurorii DNA au pus sechestru asupra unor bunuri imobile apartinand S.C. Asesoft International S.A. si S.C. Teamnet International S.A., in limita sumelor de 13.299.972 lei , respectiv 23.195.578,2 lei.Prin sentintele pronuntate de Tribunalul Prahova - Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei fata de debitoarele S.C. Asesoft International S.A. si S.C. Teamnet International S.A.Pana la acest moment nu a fost initiata procedura falimentului si dizolvare a celor doua persoane juridice.In cererea adresata Tribunalului Prahova, procurorii arata ca masura propusa are caracter urgent si se raporteaza strict la considerentul bunei desfasurari a procesului penal (prin asigurarea existentei pe mai departe a celor doua persoane juridice, a prezentei lor la termenele de judecata si a activului patrimonial necesar pentru plata sanctiunii si a sumelor confiscate in cazul in care se va pronunta o hotarare de condamnare definitiva).Sebastian Ghita a disparut pe 21 decembrie 2016 si a fost initial dat in urmarire nationala dupa ce a incalcat termenii controlului judiciar in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie. Ulterior, Ghita a fost dat si in urmarire internationala, prin Interpol. Pe numele lui Ghita au fost emise doua mandate de arestare preventiva in lipsa.