Dr. Monica Pop, urmarita penal de procurorii DNA pentru abuz in serviciu si conflict de interese

Intr-o interventie telefonica la Antena 3, aceasta a acuza o razbunare a fostului ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu.Procurorii afirma ca in datele de 13 iunie 2003, 25 octombrie 2007, 1 decembrie 2007 si 29 noiembrie 2012 a incheiat, "cu incalcarea legislatiei primare, patru acte aditionale la un contract de inchiriere ce fusese incheiat anterior, cu o societate comerciala"."Prelungirea contractului de inchiriere s-a facut nelegal, deoarece, pentru respectarea prevederilor din Legea 213/1998 raportat la H.G. 1069/2002, exista obligatia legala ca, incepand cu anul 2003, inchirierea spatiilor din cadrul Spitalului Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti sa fie efectuata de catre Administratia Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice ¬ Sector 1 si ulterior de catre Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice din cadrul Consiliului Local Sector 1 Bucuresti, iar sumele de bani incasate cu titlu de chirie sa revina fie primariei Sectorului 1 (administrator), fie Primariei municipiului Bucuresti (proprietar)", afirma procurorii, intr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, Consiliul Local Sector 1 ar fi stabilit un cuantum minim al chiriei pentru inchirierea de spatii pentru servicii medicale si alte activitati decat cele medicale (alimentatie publica) aflate in administrarea Administratiei Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice - Sector 1, in conditiile in care "chiria stabilita prin cele patru acte aditionale a fost sub acel prag minim".Prejudiciul in acest dosar ar fi 24.478 euro.In plus, in 28 noiembrie 2012, Monica Pop a participat, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic de Oftalmologie, "la luarea unei decizii privind incheierea unuia dintre actele aditionale la contractul de inchiriere, decizie prin care s-a obtinut, in mod direct, un folos patrimonial pentru o societate comerciala cu care suspecta s-a aflat in raporturi de munca".Astfel, in perioada 1.03.2007-14.01.2011, aceasta a fost angajata cu contract de munca cu norma partiala la respectiva societate comerciala. Fiind vorba de o perioada de cinci ani ce precede data incheierii documentului, sunt intrunite conditiile care definesc conflictul de interese, sustine DNA.